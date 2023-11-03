'Üretken yapay zeka ekonomik hacmi 7 trilyon dolar artıracak'

Deloitte Türkiye, son dönemde hayatın her alanında etkinliği giderek artan yapay zeka teknolojilerini düzenlediği etkinlikte tartışmaya açtı. Tanımlanan görevlerde insan gibi çok yönlü düşünebilen, öğrenen ve uygulayan yapay zeka sistemini ifade eden "Generative AI" (Üretken Yapay Zeka) konulu etkinlikte farklı kullanımlarıyla sektörlerde etki yaratan teknolojik gelişmeler ele alındı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Göl, şirketler için geçmişte başarılı olan çalışma şekillerine bağlı kalmanın artık geçerliliğini yitirdiğini, yeni yön sağlayıcılardan birinin yapay zeka olduğunu bildirdi.

Yapay zeka stratejileri olan şirketlerin hedeflerine ulaşmada kullanmayanlara oranla 1,7 kat daha avantajlı olduklarını belirten Göl, "İşletmelerin yüzde 73’ü yapay zekanın kendileri için kritik önemde olduğunu söylüyor. Geleneksel sistemlerde yapay zekanın kullanılması yeni bir trendi şekillendiriyor: Üretken Yapay Zeka. Bulut, akıllı telefon ve internetin daha önce insanlarla teknoloji arasında yarattığından daha derin bir ilişki yaratma potansiyeline sahip. Pazarın, önümüzdeki 10 yıl boyunca her iki yılda bir ikiye katlanacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Göl, Age of With (Birliktelik Çağı) diye nitelendirdikleri bu dönemin insanların daha büyük işler başarmak için akıllı makinelerle birlikte çalıştığı bir çağ olacağını aktardı.

Üretken yapay zekanın günlük hayatta giderek daha yaygın kullanılacağını bildiren Göl, "Gen AI gerçek potansiyelini daha önce ekonomik olmayan yeni hizmetler veya iş modelleri gibi fırsatlarda gösterecek. Üretken yapay zeka kullanımının 2026’ya gelindiğinde yüzde 400 oranında artması bekleniyor. İki yıl içinde işletmelerin yüzde 80’inden fazlası üretken yapay zeka API'lerine veya modellerine geçecek ve/veya Gen AI özellikli uygulamaları devreye alacak." açıklamasında bulundu.

2032’de 200 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak

Deloitte Küresel Yapay Zeka Lideri Costi Perricos da üretken yapay zekanın toplumun etkileşim ve iş yapma biçimini değiştirebileceğini, bunun da yapay zeka pazarının katlanarak büyümesine neden olacağına dikkati çekti.

Üretken yapay zekanın gelecek 10 yılda küresel GSYH'yi 7 trilyon dolar artırmasının beklendiğini belirten Perricos, şunları kaydetti:

"Gen AI kullanımının giderek genişlediğini görüyoruz. Özel uygulamalara ve ihtiyaç duyulan veri türüne bağlı olarak metin, görsel, bilgisayar kodlama ve müzik alanında çok farklı sonuçlar yaratılmasını sağlıyor. Yakın zamanda üretken yapay zekanın dünyanın en zor kabul sınavlarından biri olan Amerikan Baro Sınavı’nı geçtiğine şahit olduk. Öngörüler yapay zekanın değerlendirme ve sonuç çıkarma yeteneklerinin gelecek üç yıl içinde bugünkünden çok daha ileri seviyeye geleceğini, bunun sonucunda da yakın gelecekte üretken yapay zeka ile yaratılabilecek şeylerin sınırı olmayacağını bize gösteriyor. Üretken yapay zekanın özellikle öne çıkacağı alanların başında kişiselleştirilmiş içerik, otonom kodlama ile sektörlere ve faaliyet gösterilen alanlara özel içerik üretme geliyor. Yakın gelecekte yeni ilaç ve malzeme keşiflerinin yüzde 30’unu yapay zeka yapacak."

Deloitte Türkiye Yapay Zeka ve Veri Lideri Barış Yenidünya ise doğru sonuç alabilmek için şirketlere uygun yapay zeka uygulamasının seçilmesi gerektiğini kaydetti.

Yenidünya, üretken yapay zeka kullanımının şirketleri rekabette farklılaştıracağını bildirerek, "Yapay zeka modelinin gerçekleştirilecek işe özel verilerle birleştirilerek belirli veri kümelerini kullanacak şekilde kurgulanması önemli. Farklılaşmak için de sıfırdan özel üretken yapay zeka modelleri oluşturma konusuna da zaman ayrılmalı." açıklamasında bulundu.