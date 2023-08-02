Ürün İhtisas Borsası’nda 95 milyar liralık işlem hacmi bekleniyor

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, düzenlediği basın toplantısında borsaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burada buğday, arpa ve mısır başta olmak üzere 17 üründe işlem gerçekleştirildiğini söyleyen Kırali, söz konusu 3 ürünün, işlemlerin yüzde 90'ını oluşturduğunu, diğer 14 ürünle ilgili işlem hacmini artırmak için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kırali, elektronik ürün senedi (ELÜS) yatırımcı sayısının 200 bine ulaştığına dikkati çekerek, işlem sayısının artmasında lisanslı depoların kapasitesinin 4 yılda 2 katına çıkmasının etkili olduğunu dile getirdi.

Kuruluşundan bugüne Borsada 835 bin işlem yapıldığını söyleyen Kırali, "Borsada 4 yılda 133 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldı. Borsamızda bu süreçte 33 milyon ton ürün el değiştirdi. Bu sene 95 milyar liralık işlem hacmini hedefliyoruz." diye konuştu.

Teknolojik dönüşüm çalışmaları

Kırali, yürüttükleri teknolojik dönüşüm projelerine de değinerek, bu konuda altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

TÜRİB Teknolojik Dönüşüm Projesi'nin önemine işaret eden Kırali, sistemin gelecek yıl hasat döneminde işleme alınmasını planladıklarını dile getirdi.

Kırali, proje kapsamında ürün piyasası aracı kurumlarının faaliyete geçmesini sağlayacaklarını belirterek, aracı kurumların piyasaya gelmesiyle sahanın istekleriyle daha çok ilgilenileceğini ifade etti. "TÜRİB Teverruk Piyasası" adı altında İslami ürünler piyasası açacakları bilgisini veren Kırali, piyasadaki manipülasyonlara karşı hızlı önlem alabilmek adına da TÜRİB Yapay Zeka Destekli Piyasa Gözetimi Projesi'ni hayata geçireceklerini söyledi.

Hasat değerlendirmesi

Kırali, bu sezon bereketli bir hasat dönemi geçirildiğini vurgulayarak, "İki ekstrem yıl geçirdik. Rusya-Ukrayna Savaşı ile Toprak Mahsulleri Ofisi piyasaya ağırlığını koydu. Ülkemizde depolarımız dolu ve hasat da iyi durumda. Bu nedenle 'tahıl koridoru'nda yaşanan kriz ülkemizi kısa vadede çok az etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve Ukrayna'nın "dünyanın tahıl ambarı" olarak adlandırıldığına dikkati çeken Kırali, koridorda yaşanan sorunun uzamasının tahıl üretimi az ülkelerde kriz çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Kırali, hububat ürünlerinin üretiminin yanı sıra depolanmasının da önemli olduğuna işaret ederek, bu çerçevede lisanslı depoların kapasitesinin artması gerektiğini bildirdi.

Finansal sürdürülebilirliğin üretimin devamı için önemli olduğunu vurgulayan Kırali, "Bankalar ELÜS'leri teminat olarak kabul edip, çiftçilere likit sağlıyorlar. Bu, finansmanda sıkıntı yaşayan çiftçiler için çok kıymetli." dedi.