Bu yıl bir çok tarım ürününün rekoltesini düşüren, zirai dondan etkilenen sigortasız çiftçilere yapılacak ödemenin koşulları belli oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ürünü yüzde 20’den fazla zarar gören çiftçilere ödeme yapılacak
ANKARA (EKONOMİ)

Ödemeler, 1 Şubat ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında meydana gelen zirai dondan ürünleri yüzde 20 ve üzerinde hasar gören, ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden, öngörülen sürede başvuranlara yapılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ödemeye esas olmak üzere, dondan etkilenen ürünlerin girdi maliyetleri de belirlendi.

Buna göre maliyet; kayısı için 5 bin 500, Antep fıstığı için 5 bin, kiraz için 6 bin, şeftali için 6 bin 500 lira olacak.

Ürün ve maliyet listesi

Ürünü yüzde 20’den fazla zarar gören çiftçilere ödeme yapılacak - Resim : 1

