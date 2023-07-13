USK’nin çiğ süt tavsiye fiyatı beklentileri karşılamadı

ADANA/EKONOMİ

Ulusal Süt Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı 8,50 TL'den 11,50 TL'ye çıkarıldı.

Önceki gün bir açıklama yaparak fiyatın en az 13 lira olması gerektiğini belirten Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, gelinen noktayı “Çiğ süt üreticisi yine sütü alan aracı veya sanayicinin insafına terk edilecek” sözleriyle değerlendirdi.

Doğru, USK’nin açıkladığı çiğ süt satış fiyatı hakkında şu yorumu yaptı: “USK sonunda toplanarak çiğ süt tavsiye fiyatını internet sitesinden duyurdu. 1 litre çiğ süt maliyetini 10.54 TL olarak belirleyip, 11.50 TL fiyat açıkladı. Soğutma, nakliye üretici tarafından yapılırsa bu fiyata ilave edilerek ayrıca ödenecek. Ama sütün veriminin düştüğü yaz günü 3.6 yağ, 3.2 protein altında değerlerde olursa litrede 17 krş ceza kesilecek. Hem de 13 Temmuz’da açıklanan fiyat 1 Ağustos’tan geçerli olacak. Buğdayda, arpada olduğu gibi ve yakında mısırda da olacağı gibi üreticinin zararı devlete yüklendi. USK 10.54 TL maliyet açıkladığı süte 11.50 TL fiyat tavsiye etti. Sanayicinin mesajı şu; biz ancak bu kadara alırız, aradaki farkı devlet primle ödesin! Peki çiğ süt destekleme primi ne kadar olacak? Aylık ödenecek mi? Soğutma ve nakliye giderini kim neye göre belirleyecek? Çiğ süt üreticisi yine sütü alan aracı veya sanayicinin insafına terk edilecek. Sektörümüz için hayırlı olsun demeyi çok isterdim..”