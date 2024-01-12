Üst üste iki ay fazla veren cari denge kasımda tekrar açığa döndü

Ali Orhan Yalçınkaya

2023 yılı Kasım ayında cari denge 2.7 milyar dolar açık verdi. Önceki iki ayda fazla veren cari denge Kasım ayında tekrar açık vermiş oldu. Bir önceki yılın aynı ayında açık 4.0 milyar dolardı.

2022 yılının Ocak-Kasım döneminde 43.1 milyar dolar olan açık, bu yılın aynı döneminde 43.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece Ekim sonunda 50.9 milyar dolar olan 12 aylık birikimli açık Kasım’da 49.6 milyar dolar ile son onbir ayın en düşük seviyesine geriledi. 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda (OVP) 2023 yılı cari açık gerçekleşme tahmini 42.5 milyar olarak öngörülmüştü.

Kasım ayına ilişkin detaylara baktığımızda 2022 yılında 3.4 milyar dolar fazla veren hizmet dengesi bu yılın aynı ayında 3.0 milyar dolar fazla verirken (hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler söz konusu dönemde 2.4 milyar dolardan 2.3 milyar dolara geriledi), bir önceki yılın Kasım ayında7.2 milyar dolar açık veren mal dengesi 2023 yılında 4.4 milyar dolar açığa geriledi. 2.4 milyar dolar açık veren net altın ticareti ise bu dönemde 1.2 milyar dolar açığa geriledi. Geçtiğimiz yıl Ocak-Kasım döneminde 16.8 milyar dolar açık veren net altın ticareti bu yılın aynı döneminde 24.6 milyar dolar açık verdi. Birincil gelir dengesi kalemindeki 1.3 milyar dolar net çıkışa karşılık, ikincil gelir dengesi kalemine 13 milyon dolar net giriş kaydedildi.

2022 yılının Kasım ayında 4.9 milyar dolar fazla veren altın ve enerji hariç çekirdek denge 2.2 milyar dolar fazla verirken, yıllıkta bir önceki aya göre 2.7 milyar dolar azalarak 32.0 milyar dolar fazlaya geriledi.

Cari dengenin finansman kalemlerine baktığımızda ise geçtiğimiz yılın Kasım ayında 891 milyon dolar düzeyinde olan doğrudan yatırımlar kaynaklı giriş, 921 milyon dolara yükseldi. Portföy yatırımları kaynaklı ise 5.4 milyar dolarlık giriş söz konusu. Diğer yatırımlar kaynaklı Kasım’da 5.1 milyar dolar giriş olduğu görülüyor.

Hazine’nin 2.5 milyar dolar Eurobond ihracının da katkısıyla DİBS’lere 5.5 milyar dolar girerken, hisse senetlerine de 753 milyon dolar giriş olduğu görülüyor. 12 aylık borç çevirme oranı bankalarda yüzde 112.0’ye yükselirken, özel sektörde yüzde 98.6’ya geriledi, genel borç çevirme oranı ise yüzde 106.2’ye artış kaydetti.

Sonuç olarak Kasım ayında 921 milyon dolar doğrudan yatırım kaynaklı, 5.1 milyar dolarlık diğer yatırımlar kaynaklı ve 5.4 milyar dolar portföy kaynaklı giriş ile toplamda 11.4 milyar dolar giriş gerçekleşmiştir. Net hata noksan kaynaklı 2.0 milyar dolarlık çıkış ile bu rakam 9.4 milyar dolara gerilerken, cari dengenin de 2.7 milyar dolar açık vermesi, Merkez Bankası rezervlerinin 6.7 milyar dolar artmasını sağlamıştır.

Önümüzdeki döneme ilişkin olarak Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) alt detaylarında gelecek üç aya ilişkin değerlendirmelerde ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiğini görmüştük.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksinde (PMI) ise hem toplam yeni siparişlerde hem de yurt dışından alınan yeni işlerde devam eden yavaşlamalar talepte zayıflığın sürdüğünü göstermişti. Yeni siparişler, on sektörden dokuzunda yavaşlamıştı. Toplam yeni siparişlere göre daha olumlu bir tablonun ortaya çıktığı yeni ihracat siparişlerinde ise dört sektörde artış kaydedilmişti.

Geçici dış ticaret rakamları ise cari dengenin Aralık ayında 3.0 milyar dolar açık verebileceğini düşündürmüştü. Bu ise cari dengenin 2023 yılının 46.6 milyar dolar açık düzeyinden kapatılacağı anlamına geliyor.