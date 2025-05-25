Usulsüz çakar kullanımında cezai işlem oranı yüzde 80 azaldı

İçişleri Bakanlığı’nın trafik cezalarının artırılmasına ilişkin yasa teklifi konusunda hazırladığı trafik kazalarına ilişkin raporda, son beş senede trafik kazalarından kaynaklanan ölüm sayısının 28 bin 356 olduğu bilgisine yer verildi.

Bu rakam, son beş yılda toplum güvenliğine karşı işlenen suçlardan kaynaklı can kayıplarının iki katından fazla. Son beş senede kasten öldürme, maddeye bağlı ölümler, terör kaynaklı gibi sebeplerle ölümlerin toplamı 11 bin 717 oldu.

Rapora göre, sadece 2024 yılında 6 bin 351 kişi trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetti. Bu ölümlerin yüzde 47’den fazlası hız ihlalinden kaynaklandı. Yüzde 17 ile ikinci sırada makas atma bulunurken, arkadan çarpma sebebiyle 2024 senesinde 30 bine yakın kaza meydana geldi ve bu kazalarda 588 kişi hayatını kaybetti. Makas atma gibi kurallara uymadan şerit değiştirme kaynaklı trafik kazalarında ise 1.315 kişi vefat etti.

2024 yılı sonunda çıkan kanun ile çakarlı araç ihlallerine yönelik para cezalarının artırılması, aracın 60 gün süre ile trafikten menedilmesi ve sürücü belgesine 60 gün süre ile el konulması yaptırımları yürürlüğe girmişti.

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, usulsüz çakar cezaları tekrarlanması hâlinde 270 bin liraya kadar yükseldi. Bu yaptırımlarla birlikte çakarlı araç ihlallerinde de azalma oldu.

İçişleri Bakanlığı raporuna göre, 2023-2024 arasında 167 bin 559 çakar cezai işlemi yapılırken, yeni cezalardan sonra beş ayda sadece 957 cezai işlem yapıldı. Caydırıcı cezalar sebebiyle çakar cezai işlem oranı yüzde 80 azaldı.

Alkollü araç kullanımı sebebiyle 289 bin adet cezai işlem uygulandı

Bir milyondan fazla sürücüye 2 bin 168 lira olan seyir hâlindeyken cep telefonu kullanma cezası verildi. Yine 2024 yılında kırmızı ışık ihlali sebebiyle 6 bin 710 trafik kazası meydana geldi.

İki milyona yakın kırmızı ışık ihlali cezası kesildi. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle yaşanan trafik kazalarındaki can kaybı ise 2024 yılında 137 oldu.

2024 yılında alkollü araç kullanımı sebebiyle 289 bin adet cezai işlem uygulandı. Uyuşturucu etkisinde araç kullanmaya ilişkin cezai işlem sayısı ise 5 bine yaklaştı. Emniyet kemeri kullanmama konusunda ise 1,4 milyon adet cezai işlem yapıldı.