  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Usulsüz işlem yapan özel hastanelere 334 milyon lira ceza uygulandı
Takip Et

Usulsüz işlem yapan özel hastanelere 334 milyon lira ceza uygulandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ilk yarısında usulsüz işlem yaptığı belirlenen özel hastanelere yaklaşık 334 milyon lira ceza uyguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Usulsüz işlem yapan özel hastanelere 334 milyon lira ceza uygulandı
Takip Et

SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, özel hastanelerde sağlık hizmetlerinin sunumunda yapılan usulsüzlüklere yönelik denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda vatandaşların haklarının korunması amacıyla geçen yıl 8 bin 382 denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde 7 bin 983 işlemde usulsüzlük tespit edilerek ilgili hastanelere 607,9 milyon lira ceza uygulandı.

Bu yıl ocak-haziran döneminde ise özel hastanelere yönelik 5 bin 94 denetim yapıldı.

Denetimlerde tespit edilen 4 bin 781 usulsüz işlemle ilgili 333,9 milyon lira ceza kesildi.

Açıklamada, "Yürüttüğümüz etkin denetimlerle usulsüz işlemlerin önüne geçiyor, sağlık hizmetlerinde şeffaflığı artırıyoruz." denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da SGK'nin paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok. Haksız, usulsüz, şeffaflıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konut satışları yükseldi, fiyatlar uçtu: İşte en çok prim yapan ve en az değerlenen 15 şehirKonut satışları yükseldi, fiyatlar uçtu: İşte en çok prim yapan ve en az değerlenen 15 şehirEkonomi
Akaryakıta indirim bekleniyor: İşte 21 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim bekleniyor: İşte 21 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bir sigara grubuna daha zam geldiBir sigara grubuna daha zam geldiEkonomi
Tüketici satın almıyor, kiralıyor: Kiralama pazarı 5 yılda 5 kat büyüdüTüketici satın almıyor, kiralıyor: Kiralama pazarı 5 yılda 5 kat büyüdüEkonomi

 

Ekonomi
İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın 9 ayında 9,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın 9 ayında 9,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
KAİSDER desteğiyle, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne 4 yeni dil laboratuvarı kazandırıldı
KAİSDER desteğiyle, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne 4 yeni dil laboratuvarı kazandırıldı
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için ayrılan bütçe belli oldu
Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için ayrılan bütçe belli oldu
Özel hastanelere sıkı denetim: Usulsüzlüklere 1 milyar TL’ye yakın ceza
Özel hastanelere sıkı denetim: Usulsüzlüklere 1 milyar TL’ye yakın ceza
Kuru incir ihracatı 369 milyon 759 bin dolara yükseldi
Kuru incir ihracatı 369 milyon 759 bin dolara yükseldi
TOKİ’nin yüzde 25 indirim fırsatına yoğun ilgi: 15 bin 330 kişi yararlandı
TOKİ’nin yüzde 25 indirim fırsatına yoğun ilgi: 15 bin 330 kişi yararlandı