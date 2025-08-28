  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Takip Et

Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, standartlara aykırı üretim gerçekleştiren yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, bu yıl gerçekleştirilen 14 bin denetimde, standartlara aykırı üretim gerçekleştiren yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira idari para cezası uyguladı.

81 ilde denetim yapıldı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekipleri, yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunu kontrol edip, sektörde ürün güvenliğini artırmak için yapı malzemeleri üreticilerine yönelik 81 ilde denetimlerini sürdürüyor.

Firmalara ceza yağdı

Bu yıl gerçekleştirilen 14 bin denetimde, standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edilen firmalara toplam 54 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Türkiye’nin petrol ithalatı haziranda yükseldiTürkiye’nin petrol ithalatı haziranda yükseldiEkonomi
TİM Başkanı Gültepe: Suriye'de 3 milyar doların üzerinde iş potansiyeli görüyoruzTİM Başkanı Gültepe: Suriye'de 3 milyar doların üzerinde iş potansiyeli görüyoruzEkonomi
Ekonomi
İZTO Başkanı Özgener: Fiyat istikrarı için sektörel bazlı mikro önlemler hayati öneme sahip
Fiyat istikrarı için sektörel bazlı mikro önlemler hayati öneme sahip
Okul kıyafeti alışverişi giyim sektörünü canlandırdı! Fiyatta rekabet avantajı öne çıkıyor
Okul kıyafeti alışverişi giyim sektörünü canlandırdı! Fiyatta rekabet avantajı öne çıkıyor
AB otomobil satışları temmuzda yıllık %7,4 yükseldi
AB otomobil satışları temmuzda yıllık %7,4 yükseldi
TOKİ'nin sosyal konut projeleri için 3 ilde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
TOKİ'nin sosyal konut projeleri için 3 ilde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
Antep fıstığının fiyatı cep yakıyor: Kilosu 500 TL’ye çıktı
Antep fıstığının fiyatı cep yakıyor: Kilosu 500 TL’ye çıktı
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor: Tabela değişecek
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor: Tabela değişecek