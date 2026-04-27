UTEP buluşmasında 650 milyon liralık hedef aşıdı

Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu'ndan (UTEP) yapılan açıklamaya göre, üreticileri, ihracatçıları, yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getiren programda, yeni ticari bağlantıları kuruldu.

İşbirliği temellerinin atıldığı ve 650 milyon lira ticari hacim hedefiyle kurgulanan programda, toplantı için belirlenen ticari hacim hedefi aşıldı ve toplam 665 milyon lira tutarında iş bağlantısı kuruldu.

Program boyunca gerçekleştirilen görüşmelerde farklı sektörlerden katılımcılar doğrudan temas kurma imkanı bulurken, "nitelikli eşleşme" anlayışı çerçevesinde planlanan buluşmalar, ticari verimlilik açısından zemin oluşturdu. 15'er dakikalık B2B görüşme düzeniyle ilerleyen toplantı akışı, katılımcılara kısa sürede çok yönlü temas kurma fırsatı sundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, UTEP kurucularından Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, UTEP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Çapoğlu, Halep Sanayi Odası Özel Kalemi Mustafa Abdurrahman, Ankara Şube Başkanı Metin Pile ve Gaziantep Şube Başkanı İbrahim Halil Tülek, programın açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

"Tarihin Merkezinde, Ticaretin İçinde" sloganıyla gerçekleşen programda yer alan konuşmalarda, yerli ve milli üretim anlayışı, "Güçlü Türkiye" vizyonu, ticaretin kalkınmadaki rolü ve iş dünyasında dayanışmanın önemi de masaya yatırıldı.

Kurulduğu günden bu yana ticari eşleşme modelini daha güçlü, sistemli ve sürdürülebilir bir yapıya taşımayı amaçlayan platform, iş dünyasında nitelikli temas odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor.

UTEP, gelecek dönemde de ticaretin farklı alanlarında güçlü bağlantılar kurmayı, iş dünyasını ortak hedeflerde buluşturmayı ve Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna katkı sunmayı hedefliyor.

"Büyüyen bir ticaret zeminiyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTEP Genel Başkanı Sami Bektaş, sadece bir iş ağı değil, güven, istikamet ve ortak hedef etrafında büyüyen bir ticaret zemini olduklarını belirtti.

Platformun her geçen gün daha fazla iş insanını aynı hedef doğrultusunda buluşturduğunu aktaran Bektaş, Türkiye'nin ticari geleceğine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.