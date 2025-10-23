Uzaktan haberleşme özellikli elektrik sayaçları Resmi Gazete'de

Yeni düzenleme, elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinde kalite standartlarını artırmayı ve tüketicilerin yaşadığı mağduriyetleri azaltmayı hedefliyor.

Uzaktan haberleşmeli sayaçlar devreye giriyor

Yönetmelikle birlikte, uzaktan haberleşme özelliği bulunan sayaçlar tanımlanarak bu sayaçların kullanımına ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre dağıtım şirketleri, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yeni tesis edilen veya muayene süresi dolduğu için değiştirilen sayaçlardan, tedarik sürekliliği ve teknik kalite verilerini sayacın kapasitesi ölçüsünde eksiksiz biçimde almak ve kullanıcı bazında kaydetmekle yükümlü olacak.

Uzaktan haberleşme özelliği bulunmayan sayaçlardan ise kesinti ve teknik kalite verileri en fazla altı aylık periyotlarla alınacak.

Kesinti tazminatına yeni formül

EPDK’nın getirdiği düzenleme kapsamında, kesinti süresi nedeniyle kullanıcılara ödenecek tazminat miktarı için yeni bir hesaplama yöntemi belirlendi. Yeni formül şu şekilde açıklandı:

ÖTMSÜRE = SBSÜRE + (TKSÜRE - ESÜRE) x K x DB x OT

Formülde sabit bedel (SBSÜRE) 40 TL olarak belirlendi. Ayrıca, yıllık kesinti tazminatında 365 kWh’in, uzun süreli kesinti tazminatında ise aylık okuma döneminde ortalama günlük 1 kWh’in üzerinde tüketimi olmayan kullanıcılara ödeme yapılmayacak.

Bildirimli kesintilere yeni düzenleme

Kullanıcı mağduriyetini azaltmak amacıyla bildirimi yapılmış kesintilere ilişkin yeni kriterler getirildi. Buna göre, bildirimi yapılan kesintinin en fazla iki gün öncesi veya sonrasında yapılması ve bağlantısallığın sağlanması şartıyla, 00.00–06.00 saatleri arasında süresi 30 dakikayı aşmayan manevra kesintileri de bildirimli kesinti olarak değerlendirilecek.

Tazminatlar doğrudan faturadan mahsup edilecek

Dağıtım şirketlerinin ödemekle yükümlü olduğu yıllık, uzun süreli ve ticari kalite tazminatları, ödeme bilgisi bulunan kullanıcılara 20 gün içinde toplu olarak ödenecek. Bu süre içinde ödeme yapılamayan durumlarda, tazminat tutarları kullanıcının faturasındaki dağıtım bedelinden mahsup edilecek. Tedarik şirketleri de tazminat tutarını ilk faturadan itibaren, vergi ve fonlar etkilenmeden, dağıtım bedelinden düşerek mahsuplaşmaya devam edecek.

Geciken ödemelere yaptırım uygulanacak

Yönetmeliğe göre, zamanında ödenmeyen veya fatura oluşmadığı için mahsuplaşması yapılamayan tazminatların 1,2 katı, dağıtım şirketinin sistem işletim gelir tavanından düşülecek. Aynı kural, görevli tedarik şirketleri için de geçerli olacak ve söz konusu tutar perakende satış gelir tavanından indirilecek.