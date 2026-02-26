Uzman isim açıkladı: Borsada doğru hisse seçimi ve uzun vadede kazanmanın stratejileri

Aşçıoğlu’na göre doğru hisse kavramı, tamamen yatırımcının beklentisiyle doğru orantılıdır. Geçmişten bugüne başarılı olan formülün, gelecekte kendini büyütmeye aday, sermayesini ve kârını artıracak şirketlere yatırım yapmak olduğunu belirten Aşçıoğlu, mevcut kârı düşük olsa bile büyüme potansiyeli yüksek şirketlerin borsada yatırımcıyı da büyüteceğini ifade etti. Özellikle Türkiye gibi yüksek faiz ve enflasyonun yaşandığı ortamlarda, ürün ve hizmet fiyatlarının artmasının üreticiler için maliyetleri yükseltse de faaliyet konusu devam eden şirketler için bir avantaj olabileceğine dikkat çekti.

Uzun vadeli yatırım ve dolar emisyonu etkisi

Yatırımda en önemli "püf noktasının" uzun vadeli kalmak olduğunu vurgulayan Aşçıoğlu, ideal yatırım süresinin 10 ila 15 yıl olması gerektiğini, yeniliklere ayak uyduran şirketlerde ise bu sürenin "sonsuza kadar" uzayabileceğini söyledi. Dünyadaki parasal düzene de değinen uzman, Fed'in dolar emisyonunu ve ABD'nin borçluluğunu artırmasının, altın ve gümüşün yanı sıra riskli varlık sınıfındaki hisse senetlerinin fiyatlarını da yukarı çektiğini belirtti. Bu süreçte varlık fiyatlarındaki artışın, para arzındaki genişlemeyi eninde sonunda telafi ettiğini ekledi.

Yatırımcı psikolojisi ve yapılan hatalar

Borsada başarılı olmanın en büyük sınavı yatırımcı psikolojisinin ve duyguların doğru yönetilmesidir. Aşçıoğlu'na göre risk yönetiminde en rahat yöntem, düzenli tasarruf ederek belirli bir ortalamayla alım yapmak ve bu sayede karın üzerinde huzurla oturabilmektir. Yatırımcıların düştüğü en büyük hatalardan biri, yaklaşık 2,5-3 yıl bekledikten sonra hisse fiyatı maliyetine geldiğinde satış yapmaktır; oysa trend değişimleri uzun sürer ve bu noktada kızgınlıkla hareket etmek ciddi kayıplara yol açar. Ayrıca, 300 FK gibi aşırı yüksek maliyetlerle alınan hisselerin eski seviyelerine ulaşmasının çok uzun yıllar alabileceği gerçeği, "fiyat tuzağına" karşı hayati bir uyarı niteliğindedir. Son olarak, uzun vadeli hedefleri olan bir yatırımcının her türlü haberden etkilenmemek adına ekranı çok sık takip etmemesi ve panik butonundan uzak durması, yatırımlarını koruması açısından kritik önem taşır.

Risk yönetimi ve portföy çeşitlendirmesi

Aşçıoğlu, riskin minimize edilmesi için portföyün en az 3, en fazla 7 hisseden oluşmasını tavsiye etti. Tek bir hisseye bağlı kalmanın yatırımcının "kaderi" haline gelebileceğini, çok fazla hissenin ise takibinin zorlaştığını belirtti ve endeks dalgalanmalarından korunmak isteyen yatırımcılar için Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) "hedge" (sigorta) yapma imkanının önemine değindi. Bu yöntemle, spot piyasadaki pozisyonların tersine işlemler yaparak olası sert düşüşlerde zararın dengelenebileceğini açıkladı.

Son olarak, bireysel olarak hisse yönetimi yapamayan yatırımcılara, itibarlı firmalar tarafından yönetilen hisse yoğun fonları tercih etmelerini önerdi. Aşçıoğlu, borsada başarının temel anahtarının somut sebeplere dayalı yatırım yapmak ve inanılan hisseye körü körüne bağlanmadan trendi takip etmek olduğunu vurgulayarak sözlerini noktaladı.