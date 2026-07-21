Uzman isimden altın yorumu: Taban arayışında, yükselişe hazırlanıyor

ABD ile İran arasındaki çatışmaları yumuşatmaya yönelik diplomatik çabalar, petrol kaynaklı enflasyon risklerini ve Fed'in faiz patikasını doğrudan etkiliyor.

Piyasalardaki bu hassas dengeyle birlikte spot altın (XAU=), TSİ 06.45 itibarıyla yüzde 0,9 artışla ons başına 4.042,69 dolara yükseldi. Ağustos vadeli ABD altın vadeli işlemleri (GCcv1) ise yüzde 0,8 değer kazanarak 4.047,40 dolardan işlem gördü.

"Altın taban arayışında"

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, altındaki son durumu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Altın, 4.000 dolar seviyesi civarında bir taban oluşturmaya ve buradan itibaren yeniden yukarı yönlü bir ivme yakalamaya çalışıyor gibi görünüyor. Ortadoğu'dan gelen manşetlerin piyasa üzerinde bir miktar etkisi olsa da yatırımcılar bu gelişmeleri giderek daha yüzeysel bir şekilde takip ediyor."

Petrol fiyatlarında müzakere durgunluğu

Salı günü petrol fiyatlarında hafif bir gevşeme gözlendi. Piyasalar bir yandan ABD ve İran arasındaki arabuluculuk çabalarını takip ederken, diğer yandan taraflar arasındaki yeni karşılıklı saldırıları ve Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehditlerini tartıyor.

Geçici anlaşma kurtarılacak mı?

Husilerin abluka açıklaması; Tahran ve Washington'ın, geçen ay imzalanan ancak kırılganlığı süren geçici anlaşmayı kurtarmak adına diplomasiye dönmek istediği bir döneme denk geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili, Pazartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada; Tahran'ın savaşı sonlandıracak kalıcı bir anlaşmaya zemin hazırlamak amacıyla arabuluculardan 10 günlük bir ateşkes teklifi aldığını belirtti.

Faiz artışı ihtimali masada: Altını nasıl etkiler?

Son dönemde tırmanan gerilim, Pazartesi günü petrol fiyatlarını son bir ayın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Bu durum, politika yapıcılar arasında kalıcı enflasyonla mücadele için faiz oranlarının artırılması gerekebileceği yönündeki görüşleri kuvvetlendirdi. Bilindiği üzere, yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

Piyasaların Fed beklentisi

Cnbc-e'nin haberine göre, Fed'in önümüzdeki haftaki toplantısında faiz oranlarını sabitlemesine kesin gözüyle bakılsa da vadeli işlem piyasaları farklı bir senaryoyu fiyatlıyor. CME FedWatch aracına göre, tüccarlar şu anda Fed'in Eylül ayında faiz artırma olasılığını %64 olarak fiyatlandırıyor.

Diğer değerli metallerde son durum

Altındaki yükseliş hareketi diğer değerli metallere de yansıdı:

Spot Gümüş (XAG=): yüzde 2,2 artışla ons başına 57,67 dolara yükseldi.

Platin (XPT=): yüzde 0,8 primle 1.607,20 dolara çıktı.

Paladyum (XPD=): yüzde 0,8 değer kazanarak 1.263,73 dolar seviyesine ulaştı.