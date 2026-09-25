Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk rakam verdi: Gram altında 8.000 TL seviyesi masada

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Ons altın fiyatında kısa vadeli direnç noktalarına dikkati çeken Mehmet Ali Yıldırımtürk, 4.385 dolar seviyesinin geçilmesinin ardından fiyatların kısa sürede 4.400 ve 4.425 dolar dirençlerini aşarak 4.500 dolar seviyesine ulaşacağını belirtti.

4.500 dolar eşiğinin aşılmasıyla birlikte piyasada 4.700 dolar seviyelerinin konuşulmaya başlanacağını vurgulayan Yıldırımtürk, olası gerilemelerde ons fiyatının 4.300 dolar altında uzun süre kalmasını beklemediğini ifade etti. ABD'de kasım ayında yapılacak seçimlerin getirdiği belirsizliğin ortadan kalkması ve Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarıyla birlikte altın üzerindeki faiz baskısının azalacağını kaydeden uzman, aralık veya ocak ayı itibarıyla ons altının 5.000 doların üzerine doğru bir hareket içinde olabileceğini dile getirdi.

Gram altında 8.000 TL seviyesi masada

Yurt içi piyasalardaki gram altın beklentilerini de paylaşan Yıldırımtürk, mevcut durumda 6.780 - 6.800 TL seviyelerinin test edildiğini söyledi. Bu dirençlerin kırılması halinde sırasıyla 7.000 TL, 7.150 TL, 7.500 TL ve ardından 8.000 TL seviyelerinin en yakın fiyat hedefleri olarak öne çıktığını belirtti.

Geri çekilmelerde 6.000 TL seviyesinin çok kritik bir destek noktası oluşturduğunu aktaran Yıldırımtürk, fiyatların 6.500 TL seviyesine düşmesinin dahi zor göründüğünü kaydetti. Yatırım fonlarından ve borsadan çözülen paranın altına yöneldiğini dile getiren uzman, Merkez Bankası'nın kur politikası kapsamında dolar/TL'deki her ay yaşanan artışın çarpan etkisiyle gram altını desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Ayrıca iç piyasa ile dış piyasa arasındaki makasın 1.000 dolardan 400 dolara gerilemesinin alımların başladığına işaret ettiğini aktardı.

Çin'den rekor alım ve jeopolitik riskler

Altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen küresel faktörlere de değinen Yıldırımtürk, uluslararası alanda doların rezerv para olma niteliğinin her geçen gün daha fazla sorgulandığını dile getirdi. Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) son 8 ayda 1.000 ton gibi rekor düzeyde altın alımı yaptığını ve diğer merkez bankalarının da altın biriktirdiğini söyledi.

Küresel arenada ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, Tayvan gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki belirsizliklerin sürdüğünü belirten Yıldırımtürk, bu jeopolitik risklerin altının güvenli liman talebini canlı tuttuğunu ifade etti.

Gümüş ve petrol piyasalarını da değerlendiren Yıldırımtürk, gümüşte endüstriyel talebin sakinleştiğini ve fiyat hareketlerinin altına endeksli ilerlediğini kaydetti. Ons gümüşte alt seviyelerde 63 dolar, yükselişlerde ise 68 - 70 dolar aralığının takip edilebileceğini bildiren Yıldırımtürk, iç piyasada gümüş talebinin oldukça durgun olduğunu ekledi.

Petrol tarafında ise haber akışları ve spekülatif hareketlerin etkili olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, fiyatların 90 - 95 dolar seviyelerine gerileyebileceğini ancak 100 - 120 dolar bandındaki yükseliş olasılıklarının masada kalmaya devam ettiğini dedi.