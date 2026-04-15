Uzmanından BIST 100’de 14.500 barajı ve petrolde 60 dolar uyarısı: OBO formasyonu kapıda mı?

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) bir faiz kararı bekleniyorsa bunun ancak yaz ayları için öngörülmesi gerektiğini belirten Murat İman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ise yüksek ihtimalle faizleri pas geçeceğini ifade etti. Özellikle döviz kuru üzerine yapılan değerlendirmelerde, 2027 yılının son çeyreğinde gerçekleşmesi beklenen seçime kadar baskılı kur hareketinin devam edeceği ve bu süreçte bir kur şoku beklenmemesi gerektiği vurgulayan Murat İman, mevcut konjonktürde döviz bulundurmanın finansal açıdan bir mantığı kalmadığını da sözlerine ekledi.

Altın ve gümüşte nisan ayı stratejisi ile petrolde 'OBO' riski

Değerli metaller piyasasında altın ve gümüşün parabolik yükselişlerin ardından derin düzeltmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Murat İman, nisan ayının volatil geçmesine rağmen kademeli pozisyonlanma için yılın en iyi aylarından biri olabileceğine dikkat çekti. Altının yeni zirveleri zorlayabilmesi için 4900-4950 dolar bandının üzerine yerleşmesi gerektiğini belirten Murat İman, petrolde ise teknik bir uyarıda bulundu. Brent petrolde Omuz Baş Omuz (OBO) formasyonunun oluşabileceğini ve 110 dolar seviyeleri aşılamazsa fiyatların 60 dolara kadar gerileyebileceğini söyleyen İman, bu durumun TCMB'nin sene sonu petrol tahmini olan 55 dolar seviyesiyle de örtüştüğünü belirtti.

Borsalara para girişi ve endekste yeni rekor beklentisi

Piyasalarda paranın değerli metallerden ziyade hisse senetlerine akmaya başladığını ve bu yılın flaş yatırım aracının borsalar olabileceğini belirten Murat İman, Borsa İstanbul için iyimser bir tablo çizdi. BIST 100 endeksinde 14.500 puan seviyesinin çok kritik bir eşik olduğunu, bu seviye kalıcı olarak kırıldıktan sonra dolar bazlı 5 dolar 10 cent seviyesinin hedefleneceğini ifade etti. Bu dolar bazlı hedefin güncel endeks yapısında yaklaşık 22.000 - 22.500 puan aralığına denk geldiğini vurgulayan İman, Rusya ile Ukrayna arasında sağlanabilecek bir barışın hem Avrupa hem de Türkiye borsaları için en güçlü büyüme hikayesi olacağını değerlendirdi,. Borsaların bu tür hikayeleri önceden satın aldığını hatırlatan Murat İman, piyasaların genellikle pembe bir tabloyla değil, temel gerekçelerin sorgulandığı zorlu ortamlarda yükselişe başladığını belirtti.