Uzmanından ‘çifte kıyamet’ uyarısı: Kur rejimi ve küresel teknoloji savaşları

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti ekseninde gelişen rekabetin temelinde teknoloji, ihracat ve özellikle çip konusu yer alıyor. Nvidia ve TSMC gibi dev şirketlerin bu süreçteki rolü kritik; zira dünyadaki çip yapımında kullanılan maddelerin %60'tan fazlası bu kanallardan sağlanıyor. Kıratlı, Tayvan üzerinden yaşanabilecek askeri ve ticari anlaşmazlıkların dünyanın en çok konuşacağı başlıklar olacağını öngörüyor. Liderlerin küresel bir savaş istemediğini ancak pastadan en büyük payı almak için ‘çıkarlarını maksimize etme’ odaklı bir tartışma yürüteceklerini belirtiyor.

Fed’in enflasyon ve faiz çıkmazı

ABD kanadında Fed'in işi, petrol fiyatlarının kümülatif etkisi ve artan işsizlik rakamları nedeniyle giderek zorlaşıyor. Enflasyonun satın alma gücünü eritmesi hane halkında huzursuzluk yaratırken, Trump'ın faizleri düşürme yönündeki baskısının artması bekleniyor. Ancak Kıratlı, Fed'in verilere dayalı hareket etmek zorunda kalacağını ve yeni yönetimin rüştünü ispat edene kadar hemen taviz vermeyeceğini düşünüyor.

Türkiye ekonomisi ve ‘çifte kıyamet’ riski

Türkiye'de uygulanan kontrollü kur rejiminin devam etmesinin hayati olduğunu vurgulayan Kıratlı, kurda yaşanacak agresif bir artışın yaratacağı tehlikeye dikkat çekti. Enerji ithalatçısı bir ülke olunması nedeniyle maliyetlerin zaten arttığını, bunun üzerine kurda da sert bir sıçrama yaşanması durumunda hane halkının TL'den tamamen kaçacağını belirtti. Kıratlı, bu durumu ‘çifte kıyamet’ olarak nitelendirerek, beklenti yönetiminin çok daha zor hale geleceğini ifade etti.

Yatırımcı psikolojisi ve carry trade

Güncel veriler ışığında, döviz fonlarından agresif bir çıkış yaşandığını ve yatırımcıların yüksek faiz nedeniyle TL'de kalma eğilimi gösterdiğini belirten Kıratlı, bu psikolojinin yönetilmesinin önemine değindi. Carry trade tarafındaki çıkışların da sakinleştiğini ve Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirerek bu süreci yönetmeye devam edeceğini öngördü.

TCMB enflasyon raporu beklentileri

Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize etmesinin makul olacağını savunan Kıratlı, yarınki raporda 2-3 puanlık bir artış beklendiğini dile getirdi. Enflasyon hedeflerinin bir anda çok yüksek bir noktaya çekilmesinin beklenti kanalında olumsuz sonuçlar doğurabileceğini, bu nedenle daha sakin ve kademeli bir artışın tercih edilebileceğini belirtti.