Uzmanından dikkat çeken değerlendirme: TCMB faiz indirimi için kapıyı araladı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37, gecelik borç verme faiz oranını %40 ve borçlanma faiz oranını %35,5 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde, aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği belirtildi. Ayrıca iç talepteki zayıf seyrin dezenflasyon sürecini desteklediği teyit edilirken, jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu ifade edildi. Kurul, %5 enflasyon hedefi doğrultusunda kararların enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınacağını bildirdi.

"TCMB faiz indirimine hazır olduğu sinyalini veriyor"

Karar metnini değerlendiren Banu Kıvcı Tokalı, metnin giriş cümlelerinde gelecek döneme yönelik daha olumlu bir yaklaşım sergilendiğine dikkat çekti. İç talep ile dezenflasyon etkileşimine vurgu yapılmasının ve enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe işaret edilmesinin bir faiz indirimi sürecine girilebileceği sinyalini verdiğini belirten Tokalı, temel dinamiklerin buna hazır olunduğunu gösterdiğini dile getirdi. Metinde sıkılaşma ihtimalinin ve yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı tutumun korunmasını ise TCMB’nin mevcut küresel dalgalanma ortamında risk almaktan kaçınması olarak yorumladı.

Zorlu dış koşullar ve sanayi sektöründeki yavaşlama

Piyasa şartlarını değerlendiren Tokalı, Brent petrolün 100 doların üzerinde seyretmesi ve küresel tahvil faizlerindeki baskının para politikası açısından en zorlu dış koşulu oluşturduğunu, ancak buna rağmen piyasalardaki kırılganlıkların ve volatilite endekslerinin geçmiş dönemlere kıyasla daha sakin seyrettiğini ifade etti. İçeride ise sanayi üretiminin son üç aydır yıllık bazda daraldığını ve diğer sektörlere girdi sağlayan kimya gibi alt kollarda yavaş bir ivme görüldüğünü vurguladı. Tokalı, TCMB’nin dezenflasyondan taviz vermeden piyasa katılımcılarını yönlendirme konusunda biraz daha proaktif adımlar atabileceğini ve bir faiz indirimi adımı atılmış olsaydı dahi bunun piyasa üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağını belirtti.