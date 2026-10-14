Uzmanından ekonomi analizi: TCMB 22 Ekim'de 100 baz puanlık faiz indirimine gidebilir

Piyasadaki likidite koşullarının sıkılaşması, iç talepteki yavaş seyir ve yıllık enflasyonun %30'un altına inmesinin TCMB'ye hareket alanı tanıdığını ifade eden Seltem İyigün, "TCMB’den 22 Ekim'de 100 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyorum, sonraki toplantısında da aynı şekilde bir indirim yapabilir" dedi. Ancak dezenflasyon sürecinin beklenenden daha kademeli gerçekleştiğini dile getiren İyigün, TCMB’nin faiz indirimlerinde aceleci davranmayarak temkinli duruşunu sürdüreceğini vurguladı. Politika faizinin patikasına ilişkin öngörülerini de paylaşan İyigün, faizin bu yıl sonunda %35 seviyesine, gelecek yıl ise %28-30 aralığına çekilmesini muhtemel gördüklerini kaydetti.

“Alt kırılımlar henüz rahat bir dezenflasyon sürecine işaret etmiyor”

Enflasyon rakamlarının %30'un altına inmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren İyigün, alt kırılımların henüz rahat bir dezenflasyon sürecine işaret etmediğini söyledi. Özellikle ulaştırma grubundaki yüksek seyir ve hizmet sektöründeki fiyat ataletinin düşüşü sınırlandırdığına dikkat çeken ekonomist; buna karşın konut kiralama hızındaki yavaşlama ile yağışların olumlu etkisiyle gıda fiyatlarında görülen tablonun süreci desteklediğini belirtti. Kurum olarak yıl sonu enflasyon tahminlerinin %31,5 seviyesinde bulunduğunu açıklayan İyigün, gelecek yıl sonu için öngörülen %24'lük tahmin üzerinde jeopolitik gerginlikler ve enerji fiyatlarına bağlı yukarı yönlü risklerin devam ettiğini aktardı.

İmalat sanayi neden zayıfladı?

Türkiye'de sanayi üretiminin Ağustos 2026'da yıllık %19, aylık ise %1 gerilediğini hatırlatan Seltem İyigün, imalat sanayindeki bu zayıflamanın yüksek finansman maliyetleri, krediye erişim zorlukları, iç talepteki yavaşlama ve nakit akışındaki bozulmalardan kaynaklandığını dile getirdi. Bu tablonun olumsuz fakat geçici bir konjonktür olduğunu vurgulayan İyigün, sanayide ciddi bir atıl kapasite oluştuğuna işaret etti. Enflasyonun kontrol altına alınması ve finansal koşulların gevşemesiyle birlikte yeni yatırıma ihtiyaç duyulmadan bu kapasitenin hızla üretime dahil edilebileceğini söyleyen İyigün, üretimin yeniden ivme kazanabileceğini kaydetti.

Küresel piyasalarda takip edilen 3 ana risk faktörü

Küresel ekonomik görünüm açısından en yakından takip ettikleri risk başlıklarını da paylaşan İyigün, ilk sırada tüm borçlanma maliyetlerini doğrudan belirleyen ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yer aldığını ifade etti. İkinci risk alanı olarak Hürmüz ve Babil Mendep gibi kritik boğazlar başta olmak üzere tedarik zincirleri ve enerji güzergahlarındaki olası aksamaları izlediklerini belirten İyigün, üçüncü ana faktör olarak ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği politika adımlarını ve tahminlerini takip ettiklerini söyledi.