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Uzmanından kayısı üreticilerine uyarı: Hastalık tehlikesine karşı bahçeler ilaçlanmalı

Malatya’da kayısı üreticileri için çiçeklenme dönemi başlarken ziraat mühendisleri, hastalık riskine karşı zamanında ve doğru ilaçlama yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Haber Merkezi
İHA
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Uzmanından kayısı üreticilerine uyarı: Hastalık tehlikesine karşı bahçeler ilaçlanmalı
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Malatya’da kayısı üreticileri için önemli bir süreç başladı. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bölgede düşük rakımlı alanlarda kaba aşı yapılan kayısı ağaçlarının çiçeklenme dönemine girdiğini belirtti. Çiçek monilyasına karşı zirai mücadele sürecinin başladığını ifade eden Çiçek, Hacı Haliloğlu çeşidindeki ağaçların ise henüz tomurcuk aşamasında olduğunu söyledi. Koruma amacıyla bazı bölgelerde bakırlı preparatların kullanıldığını vurgulayan Çiçek, üreticilerin bu dönemde oldukça dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

"Üreticilerimiz her zirai ilacın her dönemde kullanılamayacağını unutmamalı"

Son yıllarda yağışların etkisiyle birçok hastalığın yaygınlaştığını belirten Çiçek, özellikle yaprak delen hastalığının popülasyonunda artış görüldüğünü kaydetti. Zirai mücadelenin büyük önem taşıdığını ifade eden Çiçek, "Çiçeklenme döneminde yüzde 5 çiçek açtığında ilk uygulama, yüzde 90-95 çiçeklenme oranına ulaşıldığında ise ikinci uygulama yapılmalıdır. Ancak üreticilerimiz her zirai ilacın her dönemde kullanılamayacağını unutmamalı, teknik talimatlara uygun şekilde ilaçlama yapmalıdır. Aksi takdirde, ihracata gönderilen kayısılarda kimyasal kalıntı sorunu yaşanabilir ve bu durum ihracatımızı olumsuz etkileyebilir" şeklinde konuştu.

Çiçek, şu an için meteorolojik verilere göre bölgede zirai don riski bulunmadığını ancak Nisan ayı sonuna kadar bu riskin devam edebileceğini belirtti. Ayrıca, ilkbahar yağmurlarının çiçeklenme döneminde döllenme sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Çiçek, "Yoğun çiçek olmasına rağmen seyrek meyve ya da hiç meyve olmama riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden önümüzdeki günlerde hava şartlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Malatya’nın kayısı üretiminde öne çıkan bölgelerinden biri olan Meydancık Mahallesi’nin Muhtarı ve kayısı üreticisi Erol Toper de 2025 yılının bereketli geçmesini temenni ederek, "İlaçlamaya başladık, şimdi birazdan uygulayacağız. Şu an çiçeklenme dönemi çok güzel ilerliyor. Avrupa’ya ilk turfanda kayısıyı biz gönderiyoruz. Bu yüzden kaliteli üretim için ziraat mühendislerinin önerdiği, kalıntı bırakmayan ilaçları kullanmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Malatya’da kayısı üreticileri, hava şartlarını ve zirai mücadele süreçlerini yakından takip ederek verimli bir sezon geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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