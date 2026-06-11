Uzmanından kritik analiz: 'Servet etkisi' bitti, koruma dönemi başladı

Cumhur Örnek, Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde faiz koridoru uygulamasını etkin bir şekilde kullandığını belirtti. Geçmişte enflasyon görünümünden kopuk olduğu için eleştirilen bu sistemin, mevcut konjonktürde bir koruma kalkanı görevi gördüğünü ifade etti. Örnek'e göre, politika faizinin doğrudan %40 seviyelerine çekilmesi durumunda piyasanın derhal faiz düşüş tarihlerini fiyatlamaya başlayacağını, ancak koridor sistemiyle devam edilmesinin teknik bir esneklik sağladığını dile getirdi. Mevcut rezerv durumları ve jeopolitik riskler ışığında Merkez Bankası'nın faiz konusunda çok sert bir ince ayar yapmasını beklemediğini ekledi.

Enflasyon beklentileri ve şirketlerin fiyatlama davranışı

Enflasyonun bileşenlerine değinen Örnek, her ayın başında ek bir şok yaşanmadığı takdirde hizmetler sektöründen %1, döviz kuru geçişkenliğinden ise %0,40 oranında bir katkı geldiğini belirtti. Mevsimsel etkiler ve enerji fiyatları da eklendiğinde aylık bazda yaklaşık %1,75’lik bir artış hızıyla yola devam edildiğini ve bu tablonun yıl sonunda %32 civarında bir enflasyona işaret ettiğini savundu. Şirketlerin ve hizmet üreticilerinin ciro kaybını engellemek adına miktarsal düşüşü fiyat artışlarıyla dengelemeye çalıştıklarını, bunun da fiyatların geri gelmesini zorlaştırdığını ifade etti.

‘Servet etkisi’ dönemi kapandı

Piyasalardaki tüketim alışkanlıklarının değişimine dikkat çeken Cumhur Örnek, 2020 yılındaki borsa rallisi, halk arzlar ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) gibi dönemlerde elde edilen kazançların yarattığı servet etkisinin artık sona erdiğini belirtti. Geçmişte insanların finansal piyasalardan kazandıkları veya kazanmayı umdukları paralarla harcama yaptıklarını, ancak şu an daha korumacı bir dönemin içinde olunduğunu vurguladı. Örnek, paraya olan güvenin azalması nedeniyle yatırımcıların daha dikkatli hareket etmesi gereken bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Yatırımda altın ve küresel trendler

Bireysel yatırımcılara yönelik değerlendirmelerde bulunan Örnek, özellikle altın tarafında pozitif görüşünü koruduğunu ifade etti. Paraya olan güvenin sarsılması durumunda altının ön plana çıkabileceğini düşünen Örnek, Çin Merkez Bankası’nın 19 aydır kesintisiz altın biriktirmesini de bu görüşüne dayanak olarak gösterdi. Kendi portföy yaklaşımında da bilançoyu dolar bazlı tutmak yerine, siyasetçilerin bütçe disiplini ve para konusundaki yaklaşımları nedeniyle altın üzerinden bir denge kurmanın daha rasyonel olduğunu sözlerine ekledi.