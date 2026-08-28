Uzmanından kritik analiz: Türk bankacılık sektöründe normalleşme rüzgarları ve ECB'nin sıkı duruşu

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, Türk bankacılık sektörüne yönelik analiz kapsamını yeniden başlatarak sektöre dair önemli bir rapor yayımladı. Raporda özellikle iki bankanın ön plana çıktığını belirten analist Enes Dikidaş, kurumun Garanti BBVA ve Akbank için ‘ağırlığını artır’ tavsiyesi verdiğini, Yapı Kredi ve İş Bankası için ise 'eşit ağırlık' değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı. Dikidaş, raporun içeriği kadar zamanlamasının da son derece kritik olduğunu ifade etti.

Son birkaç aydır uygulanan para politikalarındaki değişikliklerin bankaların kaynak maliyetleri üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyleyen Dikidaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) fonlama maliyetlerini yeniden politika faizine yakınlaştırmasının sektöre nefes aldırdığını belirtti. Geçmiş dönemde politika faizinin üzerinde seyreden fonlama maliyetlerinin banka marjlarını ciddi şekilde baskıladığını hatırlatan analist, mevcut durumda daha normalleşmiş bir görünümün hakim olduğuna dikkat çekti.

Bankacılıkta karlılık için ‘dezenflasyon’ şartı

Gelecek dönemde faiz indirim sürecinin başlamasıyla birlikte fonlama maliyetlerinde ilave gerilemeler yaşanabileceğini ifade eden Enes Dikidaş, bunun net faiz marjlarında ve öz kaynak karlılığında güçlü bir toparlanmayı beraberinde getireceğini vurguladı. Karlılıktaki bu iyileşmenin özellikle yılın ikinci yarısından itibaren çok daha görünür hale gelmesi bekleniyor. Ancak Dikidaş, Morgan Stanley'nin sektöre yaklaşımının tamamen toz pembe olmadığını, görünümün ‘ihtiyatlı pozitif’ olarak tanımlandığını belirtti.

Sektörün önündeki bazı temel riskler azalsa da tamamen ortadan kalkmış değil. Politika faizindeki öngörülebilirliğin artması, sermaye yeterlilik oranlarının güçlü yapısı ve devam eden dezenflasyon süreci olumlu unsurlar olarak sıralanıyor. Öte yandan, bankacılık sektöründe daha güçlü bir yeniden derleme (re-rating) süreci yaşanabilmesi için dezenflasyonun kararlılıkla sürmesi ve tahvil faizlerindeki aşağı yönlü hareketin devam etmesi gerekiyor. Tahvil faizlerindeki düşüş hem bankaların bilanço görünümlerini destekliyor hem de değerleme çarpanları açısından olumlu bir zemin hazırlıyor. Bu koşulların sağlanması halinde, Türk bankaları yabancı yatırımcılar için çok daha cazip bir konuma gelebilir.

BDDK verileri ne diyor?

Piyasadaki bu normalleşme adımlarının yansımaları Borsa İstanbul'da da görülüyor. 1 haftalık repo ihalelerinin yeniden başlamasıyla bankacılık endeksi genel endeksten pozitif ayrışırken, özellikle Garanti ve Akbank hisselerinde belirgin yükselişler kaydedildi. Ancak Enes Dikidaş, sektörün gidişatını anlamak için sadece hisse performanslarına değil, BDDK'nın güncel haftalık verilerine de bakılması gerektiğini ifade etti.

Son açıklanan BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı haftalık 506 milyar liralık artışla 32 trilyon 316 milyar liraya ulaştı. Toplam kredi hacmi ise yıl başından bu yana güçlü genişlemesini sürdürerek 27 trilyon 734 milyar liraya yükseldi. Verilerin detaylarında ise önemli bir ayrışma göze çarpıyor. Ticari ve diğer kredi gruplarında büyüme sürerken, tüketici kredilerinde daha sınırlı bir seyir izleniyor ve bireysel kredi kartı bakiyelerinde gerileme görülüyor. Dikidaş, bu durumun para politikasının ekonomi üzerindeki sıkılaştırıcı etkilerini göstermesi açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Ayrıca aktif kalitesinin de yakından izlenmesi gerektiğini söyleyen analist, takipteki alacakların son haftada sınırlı da olsa yükseldiğini ve yıl başından bu yana yaşanan artışın yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini ekledi.

Avrupa cephesi: ECB’nin en büyük endişesi enflasyonun kalıcı hale gelmesi

Küresel piyasalarda ise gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz tartışmalarına çevrilmiş durumda. Enes Dikidaş, ECB Yönetim Konseyi Üyesi Dimitar Radev’in enflasyon konusunda temkinli olunması gerektiği ve fiyat baskılarının sürmesi durumunda yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceği yönündeki açıklamalarının piyasada yankı bulduğunu belirtti.

Avrupa'da büyüme tarafında zayıflama sinyalleri gelmesine rağmen, merkez bankalarının normalde beklenecek olan destekleyici duruş yerine sıkı duruşu koruduğunu ifade eden Dikidaş, ECB'nin temel endişesinin büyümeden ziyade enflasyonun kalıcı hale gelme riski olduğunu vurguladı. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve bunun genele yayılma ihtimali, politika yapıcıları temkinli kalmaya zorluyor. Son ECB toplantı tutanaklarında da eylül ayında faiz artırımı seçeneğinin ciddi şekilde masada kaldığı görülüyor.

Euro Bölgesi kredi verileri dirençli: 25 baz puanlık artış masada

Açıklanan son kredi ve para arzı verileri de ECB’nin elini zayıflatmıyor. Euro Bölgesi'nde şirketlere verilen krediler temmuz ayında yıllık bazda %4,4 büyürken, hanehalkı kredileri %3,1 yükseldi ve geniş para arzı (M3) %3,4 artış kaydetti. Dikidaş, faizlerin yüksek olduğu bu dönemde kredi mekanizmasının tamamen durmadığını, şirket kredilerindeki ivmelenmenin ekonomik aktivitenin belirli bir ölçüde dirençli kaldığına işaret ettiğini söyledi.

Ekonomide talebin tamamen kaybolmaması nedeniyle piyasalar, eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışını ana senaryo olarak fiyatlamaya devam ediyor. Dikidaş, bundan sonraki süreçte açıklanacak olan enflasyon, ücret artışları ve büyüme göstergelerinin beklentileri şekillendireceğini belirtti. Avrupa tarafındaki asıl büyük tartışmanın ise faizlerin artırılıp artırılmayacağından ziyade, yüksek faiz döneminin ne kadar süreceği üzerine yoğunlaştığını ifade ederek sözlerini tamamladı.