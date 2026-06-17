Uzmanından kritik analizler: Fed’in ‘şahin’ duruşu ve barış rüzgarları arasında altının yol haritası

Fed’in başkan değişikliği sonrası Kevin Warsh liderliğindeki ilk toplantısına odaklanan Şirin Sarı, piyasalarda faizlerin %3,50 ile %3,75 aralığında sabit tutulması beklentisinin %99 seviyesinde olduğunu belirtti. İsimler değişse de Fed’in temel yol haritasında büyük bir sapma öngörmeyen Sarı, ABD'de enflasyonun %4’ün üzerinde seyretmesinin ‘şahin’ tonun korunmasına neden olabileceğini ifade etti. Özellikle enerji maliyetlerindeki düşüşün enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabileceğini ancak kalıcı bir iyileşme görülene kadar Fed'in temkinli duruşunu sürdüreceğini vurgulayan Sarı, istihdam verilerinin de ağustos ayında daha sağlıklı bir tablo sunacağını ekledi.

Enerji sevkiyatında Hürmüz Boğazı umudu ve altındaki ters hareket

ABD ve İran arasındaki 60 günlük müzakere sürecini ‘geçici bir güneşli hava’ olarak tanımlayan Sarı, savaşın bitmesiyle petrol fiyatlarının yıllık bazda %100 kazançlardan %37 seviyelerine kadar gerilediğine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı’nın sevkiyata açılmasının dünya ekonomisini rahatlatacağını belirten Sarı, barış haberlerine rağmen altının yükselmesini ise reel faizlerin negatif bölgede kalmasına bağladı. Yatırımcı sermayesinin teknoloji ve SpaceX gibi farklı alanlara kaydığını, altının şu an için ‘faizlerin yükselebileceği’ düşüncesiyle baskılandığını söyleyen Sarı, Kapalı Çarşı'daki fiziki piyasa ile uluslararası rakamlar arasındaki fiyat farkının 100-150 TL gibi makul seviyelerde kaldığını aktardı.

Petrol, altın ve gümüşte takip edilmesi gereken kritik seviyeler

Yatırımcılar için teknik seviyeleri de detaylandıran Sarı, Brent petrolde 94 doların altında kalınmasının düşüşün devamı için kritik olduğunu, 83 doların altına inilmesi durumunda ise 60-80 dolar bandının gündeme gelebileceğini ifade etti. Ons altın tarafında yükseliş trendinin teyit edilmesi için 4.400-4.500 dolar bandının üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğini belirten Sarı, aşağıda ise 4.100, 3.800 ve 3.500 dolar seviyelerinin destek olarak izlenmesi gerektiğini söyledi. Gümüş piyasasında ise 75-80 dolar direncinin aşılamaması halinde yeniden 60-65 dolar bandına doğru bir geri çekilme yaşanabileceği uyarısında bulundu.