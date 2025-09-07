Uzmanlardan ABD pazarı için kritik uyarı: Yerelleşen kazanacak

Amerika'daki değişen şartlar, yeni bir ihracat modelinin yükselişini beraberinde getirdi. Bu modelde Türk firmaları ürünlerini toplu olarak hedef pazardaki depolara gönderiyor ve yerel operasyonlar üzerinden satış gerçekleştiriyor. Böylece, ürünler müşteriye çok daha hızlı ulaşıyor ve gümrük prosedürleri yerel düzeyde yönetilebiliyor.

BirFatura'nın 35 bini aşkın e-ticaretçi müşterisi bulunuyor ve bu sayının 2026 sonunda 50 bine ulaşması bekleniyor. Şirket verilerine göre, bu markaların yaklaşık yüzde 21,6'sı aktif olarak e-ihracat yapıyor ve Amerika pazarı başta olmak üzere globalde yeni fırsatlar arıyor.

"Bu model, Türk markaları için yeni bir altın çağ başlatıyor"

BirFatura CEO'su İbrahim Bayır, yaptığı açıklamada, "İhracat-E ile firmalar, Amerika'da kendi depolarını veya fulfillment merkezlerini kullanıyor. Yerel operasyonlar sayesinde hem gümrük engelleri aşılabiliyor hem de müşteri memnuniyeti artıyor. Bu model, Türk markaları için yeni bir altın çağ başlatıyor" dedi.

"Firmalar, yeni dönemde birçok avantaj elde ediyor"

Türkiye'de ve hedef pazarlarda operasyon yürüten e-ticaret markalarının, süreçleri kolaylaştırmak amacıyla yeni teknolojiler geliştirdiğine dikkati çeken Bayır, "BirFatura, bu alanda geliştirdiği çözümü kasım ayında kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Böylece firmalar, hem Türkiye'deki hem de yurtdışındaki operasyonlarını tek bir platform üzerinden daha verimli şekilde yönetebilecek. Hedef pazarda depolama ve operasyon yapan firmalar, yeni dönemde birçok avantaj elde ediyor" diye konuştu.

"Tekil gümrük işlemleri ve masrafları ortadan kalkıyor"

Bu avantajları gümrük ve lojistik kolaylığı, hızlı teslimat, yerelleşme ve marka güveni, operasyonel esneklik ve daha büyük pazar payı olarak sıralayan Bayır, şöyle konuştu: Gümrük ve lojistik kolaylığı; ürünler toplu olarak gönderildiği için, tekil gümrük işlemleri ve masrafları ortadan kalkıyor.

Hızlı teslimat; depolardan doğrudan teslimat ile müşteri memnuniyeti ve tekrar satış oranları yükseliyor. Yerelleşme ve marka güveni; hedef pazarda varlık göstermek, markanın yerel tüketici gözündeki güvenini artırıyor. Operasyonel esneklik; iade, değişim ve müşteri hizmetleri süreçleri yerel olarak yönetilebiliyor. Daha büyük pazar payı; yerel operasyonlar sayesinde platformlarda daha görünür ve rekabetçi olmak mümkün"

"Yerelleşmeyen firmalar ise yeni gümrük prosedürleri karşısında ciddi kayıplar yaşayacak"

Amerika pazarında başarılı olmak isteyen Türk firmaların, yerelleşmeye ve hedef pazarda operasyon kurmaya odaklanması gerektiğini kaydeden Bayır, "İhracat-E modeliyle markalarımız globalde çok daha güçlü bir konuma ulaşabilir. Sektör uzmanları, Amerika gibi büyük pazarlarda sürdürülebilir başarı için yerelleşmenin şart olduğunu belirtiyor. Hedef pazarda depo ve operasyon kurmak, global rekabette avantaj sağlıyor. Yerelleşmeyen firmalar ise yeni gümrük prosedürleri karşısında ciddi kayıplar yaşayacak. Amerika'daki gümrük değişiklikleri, Türk e-ihracatçıları için yeni bir dönemin kapısını araladı. Artık klasik e-ihracat modeli yerini, yerel operasyon ve depolama temelli İhracat-E'ye bırakıyor. E-ihracat bitmedi, evrildi. Türk markaları için şimdi İhracat-E'nin altın çağı başlıyor. Hedef pazarlarda yerelleşen, kazanacak" ifadelerini kullandı.