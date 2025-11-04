Uzmanlardan uyarı: Konutlardaki inşaat hilelerinde zaman aşımı geçerli değil

Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm kapsamında kısa süre önce gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında ilginç bir olay yaşandı. Dört katlı bir binanın yıkılmasının ardından, bitişiğinde bulunan apartmandaki bazı dairelerin duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Duvarsız kalan dairelerdeki eşyaların bir kısmı ise yıkıntıların arasına karıştı. Bu olay, kentsel dönüşüm sürecinde ev sahiplerinin sahip olduğu yasal hakları yeniden gündeme taşıdı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gayrimenkul hukuku uzmanları, bu tür durumlarda daire sahiplerinin hangi haklara sahip olduklarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, kentsel dönüşüm sürecinde mağduriyetlerin önüne geçmek için hem müteahhit firmaların hem de maliklerin dikkat etmesi gereken hukuki adımlara dikkat çekti.

Kentsel dönüşüm uyarısı

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı ve avukat Ali Yüksel, müteahhitlerin özellikle geçmiş dönemde imalattan ve maliyetten kar etmek için çeşitli yollara başvurabildiğini belirterek, bunlardan birisinin de yan binaya bitişik yapılan yapılarda duvar olmayabildiğini, diğer binanın duvarının direkt sıvanarak yapıların birleştirilebildiğini söyledi.

Nadiren de olsa böyle örneklerle karşılaşabildiklerini dile getiren Yüksel, yan bina kentsel dönüşüm ve benzeri nedenlerle yıkıldığında ayakta kalan yapıda oturanlardan dairelerinin bir cephesinin açıkta kalabildiğini anlattı.

Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada eski maliklerin yani arsa sahibinin, bina sahibinin, bu binaya onay veren inşaat denetim firmasının, müteahhidin ve belediyenin sorumlulukları var. Bu durumları hukuksal ve ceza olarak ikiye ayırıyoruz. Normalde bir inşaat yapıldığında zaman aşımı süreleri var ama burada zaman aşımı da çalışmıyor. Bugün itibarıyla bu duvarın olmadığını bilmeyen, şimdi öğrenen malikler ve kiracılar dava açabilirler ve ilgili kişi veya kişileri savcılığa verebilirler."

"Burada zaman aşımı çalışmaz"

Ali Yüksel, ceza noktasında zaman aşımının 22 yıl olduğunu belirterek, konutta bilerek veya kasti olarak eksik yapılan işlerin nitelikli dolandırıcılık içerdiğini ve geriye dönük 22 yıl boyunca ceza davası açılabildiğini, bina yaşı bu süreden gençse şikayet edilen kimsenin ceza alabileceğini söyledi.

Tazminat noktasında daireyi satın alanlar veya kiracılar tüketici oldukları için zaman aşımının bulunmadığını yineleyen Yüksel, "Müteahhitten, arsa sahibinden veya daireyi aldıkları kişiden ödedikleri bedelin bugünkü değerini isteyebilirler. Burada zaman aşımı çalışmaz." diye konuştu.

Avukat Ali Yüksel, konutta tüketiciye karşı yapılan hileler için zaman aşımının çalışmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Tüketicinin kendisinin bilmediği ve görmediği durumlarda, örneğin duvara demir koymama, çatıyı olması gereken gibi tutturmama, binayı duvar yapmadan diğer bina ile birleştirme gibi hileli durumlarda zaman aşımı tüketici bakımından çalışmaz. Ticaret için alanlar ise hileli durumlarda 20 yıllık bir zaman aşımı geçerli oluyor. Mağdurlar hem kiracı hem konut maliki satın aldıkları arsa sahibine, müteahhide, bina 2000 yılından sonra yapıldıysa, Yapı Denetim Kanunu o zaman çıktı, denetim şirketine ve belediyedeki ilgili görevlilere karşı dava açabilir ve tazminat alabilir."

Son yıllarda konut alırken en çok karşılaşılan sorunlar

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Yüksel, son yıllarda en çok karşılaşılan sorunlara ilişkin, özellikle dairenin net ve brüt metrekare büyüklüklerine ilişkin problemlerin başı çektiğini söyledi.

Tüketiciye söylenilen metrekarenin aslında brüt olduğu ancak netmiş gibi yansıtıldığına dair şikayetleri sıkça aldıklarını aktaran Yüksel, özellikle apartman bazında olmayan, büyük sosyal tesisleri ve kurumları bulunan sitelerden net-brüt metrekare hesabı yapmanın çok zor olduğunu vurguladı.

Yüksel, bu noktada imzalanan sözleşmenin mimar ve avukatlara gösterilmesi önerisinde bulunarak, alım yapmadan önce ön inceleme yaparak mağduriyetin önlenebileceğini anlattı.

Konuta ulaşımın zorlaşması nedeniyle farklı konut edinme yollarının ortaya çıktığına işaret eden Yüksel, yasal altyapısı bulunmayan ortaklıklara, çekilişlere veya başka modellere girilmemesi noktasında uyarılarda bulundu.

Yüksel, topraktan veya lansmandan konut alanların üretici firmayı iyi araştırması gerektiğinin altını çizerek, teslimlerin uzayabildiğini ve bilançosu güçlü olmayan şirketlerin ekonomik zorluklara girebildiğini anlattı.

Sadece ilanlara ve reklamlara bakılarak konut sahibi olunamayacağını dile getiren Yüksel, böyle durumlarda tüketici haklarını bilen hukukçulara danışılması gerektiğini ve mimarlardan da yardım alınabileceğini vurguladı.

Yüksel, tüketicilerin kat irtifakı kurulmamış yere girmemeleri gerektiğini aktararak, "Tüketiciler yaptıkları söyleşmeleri incelerken işin ne zaman başlayacağını, hangi büyüklükte ve özelliklerde daire verileceğini ve dairenin ne zaman teslim edileceğini netleştirmeli." şeklinde konuştu.