Uzmanlardan yıl sonu uyarısı: Kredi ve sadakat kartlarındaki birikimler tehlikede

Milyonlarca tüketiciyi yıl sonu önlemi: Kredi kartı ve sadakat kartlarındaki biriken puarlara dikkat!

Marketler, akaryakıt istasyonları, giyim markaları ve bazı bankalar, kampanyalar kapsamında verilen birikimleri yıl sonunda otomatik olarak sıfırlayabiliyor. Tüketici dernekleri ise vatandaşlara, henüz vakit varken kartlarındaki birikimleri kontrol etmeleri uyarısında bulunuyor.

“Bu birikimleri kim siliyor?

TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, özellikle yılın bu döneminde tüketicilerin en çok kafasını karıştıran sorunun “Bu birikimleri kim siliyor?” olduğunu belirtti.

Güllü’ye göre hem bankalar hem de şirketler bu birikimleri sıfırlayabilir; ancak bunun için bazı net şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle kampanya koşullarında son kullanım tarihinin açıkça belirtilmiş olması gerekiyor. Ayrıca, tüketiciye makul bir süre önceden bilgilendirme yapılmış olmalı ve silmenin hangi tarihte gerçekleşeceği net olarak duyurulmuş olmalı.

Bu şartlar sağlanmadığı takdirde, ister banka, ister market, ister akaryakıt firması olsun, hiçbir kurumun tek taraflı olarak birikimleri silme hakkı bulunmuyor. Güllü, “Önceden bildirilmemişse veya tüketiciye açık bir şekilde duyurulmamışsa, yapılan silme işlemi hukuken yok hükmündedir” diyerek tüketicileri uyardı.

"Tüketicinin kazanılmış hakkı"

Kredi kartı veya sadakat kartı fark etmeksizin biriken bu tutarlar, tüketicinin kazanılmış hakkı olarak kabul ediliyor.

Borçlar Kanunu’na göre bu hak 10 yıl boyunca geçerliliğini koruyor.

Bu nedenle, tüketiciye haber verilmeden yapılan sıfırlama işlemleri hukuka aykırı kabul ediliyor.

“Firmalar uyarı yapmadığında tüketici mağdur oluyor"

Güllü, bazı firmaların SMS veya e-posta yoluyla hatırlatma yaptığını; ancak birçoğunun hiçbir bilgilendirme yapmadığını söyledi.

“Firmalar uyarı yapmadığında tüketici mağdur oluyor. Yıl sonu gelmeden herkes kartlarını kontrol etmeli” ifadelerini kullandı.

İzlenecek yol nedir?

1. Kartlarınızı Hemen Kontrol Edin

Kredi kartı uygulamanızdan veya sadakat kartınızdan hesabınıza girin ve biriken tutarları inceleyin.

2. Geçerlilik tarihine bakın

Kampanya veya kart sözleşmesinde belirtilen bir son kullanım tarihi varsa, o tarihe dikkat edin.

3. Eğer bilgilendirme yapılmadan silindiyse

Tüketiciler, 2025 yılı için 149 bin TL’ye kadar olan tutarlar için tüketici hakem heyetine ücretsiz başvuru yapabiliyor.

4. Yıl bitmeden ihtiyaç dahilinde kullanın

Silinme riski taşıyan birikimleri, yılın son gününü beklemeden değerlendirin