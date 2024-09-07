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Üzüm bağlarındaki verim çiftçinin yüzünü güldürüyor! İki salkım üzüm bir kasayı dolduruyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2024 ürünü Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı tüm hızıyla devam ederken bazı üzüm bağlarındaki verim yüz güldürüyor. Her biri 4-5 kilogram gelen üzğm salkımlarından iki tanesi bir kasayı doldurmaya yetiyor.

Haber Merkezi
İHA
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Üzüm bağlarındaki verim çiftçinin yüzünü güldürüyor! İki salkım üzüm bir kasayı dolduruyor
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Sarıgöl ilçesi Bereketli Mahallesinde üzüm üreticisi İbrahim Hizaller’in bağındaki verim üreticinin yüzünü güldürdü. İki üzüm salkımı bir plastik üzüm kasasını doldurdu.

"Bir salkım 4-5 kilo geliyor"

Bereketli Mahallesi'ndeki üzüm üreticisi İbrahim Hizeller, "Bağımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Genellikle hayvan gübresi veriyorum. Ziraat mühendislerinin önerdiği ilaçları veriyorum. Bu yıl salkımlar iri oldu. Bir salkım 4-5 kilogram geliyor. Üzüm kasalarına döşenirken budaklanarak iki salkımla kasa doluyor" dedi.

Üzümleri satın alan Mustafa Çalık ise, "Üzümlerimizi plastik kasalara poşetli ve poşetsiz olarak döşemekteyiz. Salkımların iriligi nedeniyle iki salkımı budayıp kasalara doldurduk." diye konuştu.

Uzmanlar ise bir üzüm salkımının 600 gram ile 1.800 gram arasında geldiğini ifade etti.

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