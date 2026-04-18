Uzun vadede en kârlı yatırım: Daha çok okul değil, daha iyi eğitim!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Gelişmiş ekonomiler de eğitimin de gelişmiş olduğu bilinen bir gerçek olurken, ekonomik büyümenin arkasındaki en kritik faktörlerden biri olarak görülen eğitim, son yıllarda yapılan çalışmalarla farklı bir tablo ortaya koyuyor. Sanıldığı gibi eğitim, ekonomik büyüme ya da gelişmişlikte etkili olurken, bu ilişki bilinenden daha farklı işliyor.

Geleneksel yaklaşım, eğitimde “nicelik” odaklı yani “okulda geçirilen süre” ile bağlantılı olurken, akademik araştırmalar, büyümenin asıl itici gücünün eğitimin “kalitesi” olduğunu yani bireylerin kazandığı bilişsel becerilerin daha etkili olduğunu gösteriyor.

Kalite belirleyici oluyor

Araştırmalarda, eğitim süresi ile ekonomik büyüme arasında yüzeyde olumlu bir ilişki var görünürken, bu ilişkinin detaylarına inildiğinde; öğrencilerin test skorları gibi kalite göstergeleri dahil edildiğinde, okullaşma süresinin etkisi yok denecek kadar az kalıyor.

Eğitim kalitesi aynı olduğunda, büyüme üzerinde okullaşma süresinin etkisi kaybolurken, eğitim kalitesindeki 1 birimlik artış kişi başına düşen GSYH büyümesini 1-2 puan artırabiliyor.

Eğitim ekonomiyi üç kanaldan büyütüyor

Eğitimin büyüme üzerindeki etkisi sadece bireysel olarak kalmıyor. Toplamda üç temel mekanizma üzerinden eğitimin etkileri görülüyor:

-İşgücü verimliliği: Daha donanımlı çalışan, daha yüksek üretim

-Yenilik kapasitesi: Yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi

-Teknoloji transferi: Mevcut bilginin daha hızlı adapte edilmesi

Bu üçlü mekanizma, özellikle teknoloji yoğun ve rekabetçi ekonomilerde büyümenin ana omurgasını oluşturuyor.

Eğitim yatırımı yüksek getiri sağlıyor

Eğitime yapılan harcamalar, birçok kamu yatırımına kıyasla daha güçlü ve kalıcı ekonomik geri dönüş sağlıyor.

Eğitim endeksinde 0,1 birimlik artış, büyümede 0,8 puan seviyesinde pozitif katkı sağlarken, bu etki gelişmekte olan ülkelerde daha güçlü dönüş sağlıyor.

Bu durum, düşük ve orta gelirli ülkeler için kritik bir fırsata işaret ediyor. Eğitim kalitesini artıran gelişmekte olan ülkeler, gelir farkını kapatmak adına en hızlı yatırımlardan birini seçmiş oluyor.

Okuryazarlık ve refah birlikte hareket ediyor

Eğitim ile refah arasındaki bağ sadece büyüme verileriyle değil, yaşam kalitesi göstergelerinde de kendini gösteriyor.

Yüksek okuryazarlık oranına sahip ülkeler aynı zamanda yüksek yaşam kalitesiyle de öne çıkarken, eğitimde geride kalan ülkeler ekonomik fırsatları da tam olarak kullanamıyor.

Eğitimde yeniliklerin etkisi zamanla artıyor

Eğitimde yapılacak reformların etkisi kısa vadede sınırlı görünse de uzun vadede çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Öğrenci başarısında 0,5 oranındaki (standart sapma) artış, 30 yıl sonra GSYİH’de yüzde 5 daha yüksek seviye yakalanmasını sağlıyor.

Daha uzun vadede ise bu fark katlanarak artarken, ekonominin genel seviyesini kalıcı olarak artırıyor.

Kurumsal kalite fark yaratıyor

Eğitimin ekonomik etkisi her ülkede aynı düzeyde etki göstermiyor. Dış ticarete açık, mülkiyet hakları güçlü, kurumsal yapısı sağlam ülkelerde, eğitim kalitesinin büyümeye katkısı çok daha yüksek oluyor.

Bu gibi ülkelerde, bilişsel becerilerdeki artışın büyümeye etkisi %2,5’e kadar çıkabilirken, daha kapalı ekonomik sistemleri olan ülkelerde bu etki %1’in de altında kalabiliyor.

Kısaca ekonomik büyümenin anahtarı daha fazla okul ya da daha uzun yıllar yerine daha iyi eğitim verebilmekte görünüyor.

Araştırmalara göre, eğitime yapılan yatırımlar, planlı bir sistem ve yeniliklere açık bir eğitim anlayışı yakalayan ülkelerde büyüme, refah ile birlikte kalıcı bir şekilde artıyor.