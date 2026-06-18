Vadeli kontratı varken YİP’e giren ilk hisse Kontrolmatik

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul tarihinde yaşanmamış yaşanıyor. Pandemi döneminde halka arz olan ve ‘uzay projeleri’ ile büyük umutlar beslenen Kontrolmatik hisseleri yakın izleme pazarına atıldı. Böylece borsa tarihinde ilk kez vadeli kontratı işlem gören ve BİST30 endeksinde olan bir şirket hissesi yakın izleme pazarına girerken vadeli kontratları da haziran sonrası artık işlemden kaldırılacak. Tüm bu gelişmeler yaşanırken şirket hisseleri dalgalı bir seyir izledi, nisandaki bu yılki zirvesinden kaybı ise yüzde 57’ye dayandı.

Kontrolmatik ilk halka arz olduğunda piyasada oldukça ses getirdi. Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan sık sık hem medyada hem de piyasa oyuncularıyla bir araya gelerek vizyonlarını ve geleceğe yönelik planlarını açıkladı ve büyük ilgi gördü. SpaceX ile görüştüklerini, uydu projeleri yapacaklarını söylemeleriyle yatırımcının da hisseye talebi oldukça arttı. Şirket hisseleri performanslarıyla BİST30’da yer aldı, kurumsal yönetim endeksine girdi. Ancak bugün gelinen noktada yüksek borçluluk, ödenemeyen tahviller, endekslerden atılan bir şirketle karşı karşıya kalındı. Geçmiş iki yılda teknolojik ve sanayi yatırımları yaptıklarını dile getiren, hatta 2024 yıllık bilanço öncesi 10 kata kadar dolar bazlı büyüme sağladıklarını söyleyen Aslanhan, borçluluk oranlarının da yatırımlardan kaynaklandığını söyledi.

Ortakların satışları sürekli devam etti

Halka arz edildiğinde şirket içindeki payı yüzde 40 oranında olan Aslanhan, dönem dönem yaptığı satışlarla Kontrolmatik’teki payını da azalttı. Yakından bakalım: Kontrolmatik paylarında patron satışı 2022 yılında dikkat çekici şekilde başladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamalara göre yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara yapılan satışlarla 2022 sonunda Aslanhan’ın payları yüzde 29,09’a indi. Aynı şekilde halka arz öncesinde şirket hisselerinin yüzde 50’sine sahip olan Ömer Ünsalan’ın payları da bu seviyeye geriledi, satışlar beraber açıklandı. 2023 sonunda da gerçekleşen satışlarla Ünsalan'ın payı yüzde 28,29'a, Aslanhan'ın payı da yüzde 28,34'e indi.

2024 sonunda da Ünsalan'ın şirketteki payı yüzde 25,08'e gerilerken yıl sonu yapılan satışın geliri şirketin teknoloji odaklı yatırımlarına öz kaynak ve finansman sağlanması amacıyla sıfır faizle Kontrolmatik'e borç olarak verildi. Aslanhan'ın da payı yüzde 24,99'a indi, son satış geliri aynı şekilde Kontrolmatik'e aktarıldı. 2025 sonuna gelindiğinde Ünsalan'ın payı yüzde 10,06'ya, Aslanhan'ın payı da yüzde 10,02'ye geriledi.

Yönetim kurulunda istifalar

2026 yılı oldukça karışık başladı Kontrolmatik için. KAP'a yapılan özel durum açıklamaları da bu durumu ortaya koyuyor. Yılın ilk günlerinde genel müdür Alper Çelebi istifa ederken vekaleten genel müdürlüğe şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Ömer Ünsalan atandı. 22 Ocak açıklaması yönetim kurulu üyesi Murat Tanrıöver'in istifasını duyururken boşalan üyeliğe Ethem Umut Beytorun atandı. Beytorun sadece 19 Şubat'a kadar şirkette kaldı ve Tera Portföy'e genel müdür atanması nedeniyle Kontrolmatik yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Beytorun'dan boşalan üyeliğe, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Cebrail Taşkın'ın atanmasına karar verildi.

2 Nisan'da ise bağımsız yönetim kurulu üyesi Bikem Kanık kendi isteğiyle istifa etti. Daha 19 Şubat'ta yönetim kurulu üyesi atanan Taşkın ise Tera Yatırım Teknoloji Holding tarafından yapılan bildirim çerçevesinde, yeni kurumsal temsil yapısı uygulaması nedeniyle 2 Nisan’da tüm görevlerinden istifa etti. Tera Yatırım Teknoloji tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak Kontrolmatik’e atandı. Temsilcisi ise yine Cebrail Taşkın oldu. 20 Mayıs'ta ilk olağan genel kurulda seçilmek üzere Erkan Baki Erdal ile Harun Nedim Alpa'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliği için SPK'ya başvuru yapıldı. Genel kurul ise yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi, 7 Temmuz’da yapılması bekleniyor.

Bankalara yapılandırma başvurusu

15 ve 28 Nisan'da ortaklar Aslanhan ve Ünsalan'dan pay satışı bildirimleri geldi. Bu satışların geliri de şirketin kısa vadeli işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve projelerin finansmanında öz kaynak desteği sağlanması amacıyla kullanılmak üzere Kontrolmatik'e sıfır faizle borç olarak verildi. Haziran 2025'te ihraç edilen tahvillerin ödemeleri ise Mart 2026'ya kadar gerçekleştirilebildi.

Ancak 15 Mayıs'ta yapılan açıklama şirketteki sıkıntıları daha da gün yüzüne çıkardı. İki tahvilin kupon ödemesinin mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilemediği belirtildiği gibi iki bankaya da finansal yeniden yapılandırma için başvurulduğu açıklandı. 15 Mayıs KAP açıklamasında Kontrolmatik için Halkbank'a, şirketin iştiraki Pomega Enerji için de Vakıfbank'a finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması için başvurulduğu belirtildi.

Kredi notu temerrüt seviyesinde

18 Mayıs'ta kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya'dan değerlendirme geldi. Aslında JCR Avrasya nisan ayında yaptığı açıklamada kredi notunda indirim yapmış ve kuruluş değerlendirmesinde finansal yapısında ve ödeme performansında gözlemlenen bozulma doğrultusunda kredi notunun BB seviyesinden B- seviyesine, görünümün ise durağandan negatife revize edildiğini duyurmuştu. Tahvillerin ödenememesi sonrası ise şirketin B- görünümü negatif olan notunu prD’ye indirdi ve negatifte tuttu. Bu not temerrüt seviyesi oluyor ve kurumun verdiği en düşük not.

Vadeli kontratlarında işlemler sona erecek

4 Haziran'da yine tahvil kupon ödemesinin yapılamadığı KAP'ta duyurulan şirketin hisselerine ilişkin de Borsa İstanbul'dan adımlar atılmaya başladı. Borsa İstanbul kupon ödemesi yapılmayan iki borçlanma aracını borçlanma araçları piyasası gözaltı pazarına alırken 12 Haziran’da şirket hisseleri BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nden çıkarıldı. Son olarak da VİOP’ta kontratları işlem gören BİST30 endeksine dahil Yıldız Pazar şirketi Kontrolmatik, Yakın İzleme Pazarı'na alındı. Vadeli kontratları ise artık açılmayacak, daha önce açıklanan mayıs ve haziran kontratları temmuz sonuna kadar işlem görecek.

Temmuz 2024'te yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı yapan şirket, 2025 sonunda ise yüzde 100 bedelli sermaye artırımı yaptı. Bu bedelli sermaye artırımından elde edilen gelirin 84,6 ila 84,8 milyon lirası Aslanhan ve Ünsalan'ın borçlarına mahsup edilirken 200,2 milyon lirası işletme sermayesinin güçlendirilmesine, 300,3 milyon lirası da kısa vadeli finansal borç ödemesine aktarıldı.

Yeniden bedelli artırım başvurusu

Şirket önceki gün güncel durum bilgilendirmesi yaptı. Açıklamada şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü finansal ve operasyonel zorluklara rağmen sürekliliğin sağlanması için çalışıldığı belirtildi. SPK nezdinde bedelli sermaye artırım süreci başlattıklarını açıklayan Kontrolmatik, bu artırım gerçekleşirse şirketin öz kaynak yapısının güçlendirilmesi, likidite imkânlarının artırılması ve yükümlülüklerinin karşılanmasına katkı sağlaması hedeflendiğini belirtti.

Şirket yönetiminin finansal yükümlülüklerin azaltılması ve nakit akışının desteklenmesi amacıyla çeşitli alternatifleri değerlendirdiği savunulan açıklamada “Bu kapsamda ihtiyaç duyulması halinde şirket aktifinde bulunan bazı varlıkların satışına ilişkin seçenekler de değerlendirilmekte olup, alınacak kararlar şirket ve pay sahiplerinin menfaatleri gözetilerek yürütülecektir” denildi.

Çalışan ücretleri ödemelerinde sıkıntı

Genel kurulun ise 7 Temmuz’da yapılmasının planlandığı kaydedildi. Genel kurul yapılamadığı için şirket temsil ve yetkilendirme süreçlerinden kaynaklanan bazı operasyonel ve bankacılık işlemlerinde gecikmeler yaşanabildiği ileri sürülen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda şirketimiz bazı finansal işlemleri gerçekleştirmekte geçici zorluklarla karşılaşmaktadır. Söz konusu durumun genel kurul sürecinin tamamlanmasını müteakip çözüme kavuşması beklenmektedir. Yetkilendirme işlemlerine ilişkin gecikmeler ve nakit akışında yaşanan geçici sıkışıklık nedeniyle çalışan ücretlerinin bir kısmında gecikmeler meydana gelmiştir. Şirket yönetimi çalışanların ücret ve özlük haklarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesini öncelikli konular arasında değerlendirmekte olup geciken ödemelerin giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.”