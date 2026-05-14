Vakıf GYO’dan SPK'ya bedelsiz sermaye artırımı başvurusu
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, sermayesini yüzde 27,53 oranında bedelsiz artırarak 4,4 milyar liraya çıkarmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 14 Mayıs günü yüzde 27,536 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yaptı.
Buna göre şirketin yasal kayıtlarımızda bulunan, 950.000.000,- TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karları"ndan oluşan iç kaynağın sermayeye ilave edilmesi sonucunda; 15.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 3.450.000.000,- TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin 4.400.000.000,- TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu açıklandı.