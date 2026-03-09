Vakıf üniversitelerine ait hastanelerde vergi muafiyeti kaldırılıyor

Canan SAKARYA/ANKARA

AK Parti’nin geçtiğimiz hafta Meclise sunduğu yasa teklifi ile vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları kurumlar vergisi muafiyeti kapsamı dışında tutularak özel hastanelerle eşit statüde değerlendirilecek, vergilendirmede aynı kriterlere tabi olacak.

Düzenlemenin getireceği sıkıntılar YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Topçuoğlu tarafından gündeme getirildi.

Topçuoğlu, vergi muafiyetinin kaldırılmasının, vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretime tahsis edecekleri geliri olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının hastanelerinin sağlık uygulama araştırma merkezi niteliği taşıdığına dikkat çeken Topçuoğlu, şunları söyledi: “Vakıf yükseköğretim kurumu hastanelerinin, özel hastanelerin katlanmadığı insan kaynağı başta olmak üzere eğitim öğretim açısından bazı mali yükümlülükleri vardır. Özellikle tıp fakültesi başta olmak üzere fizyoterapi, ebelik, hemşirelik ve diğer sağlık programlarının uygulamalı eğitimleri, stajları, intörnlük eğitimi 6'ncı sınıfa kadar tıp fakültesinde devam. Elbette bu süreçlerin yürütülmesinde vakıf yükseköğretim kurumlarında ideali yakalamadığımız noktasında birtakım kaygılar olabilir ancak vakıf yükseköğretim kurumları hastanelerinin emsallerinden farklı olarak katlandığı maliyetler dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tıp fakültesi eğitimi bu hastaneler için son derece önemli bir görev ve bu görevlere yönelik ek maliyetler bu açıdan dikkate alınmalı.”