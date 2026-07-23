Vakıf üniversitelerinin ücretleri Oxford ve Cambridge ile yarışıyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları önceki gün açıklanırken, üniversitelerin kontenjanları ile vakıf üniversitelerinin de fiyatları duyuruldu.

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu, vakıf üniversitelerindeki milyonluk eğitim ücretlerini gözler önüne serdi.

BirGün'ün haberine göre, vakıf üniversitelerinde 2025-2026 akademik yılına kıyasla 2026-2027 akademik yılındaki artış ortalama yüzde 25 ila yüzde 160 oranında seyretti.

Vakıf üniversitelerinde okumanın yıllık maliyeti artık 3 milyon TL’yi aştı.

Yüzde 159'luk dev zam!

Belirlenen fiyatlara göre, özellikle tıp, diş hekimliği ve hukuk gibi bölümlerdeki rekor artışlar dikkat çekti.

Fiyat artışında başı çeken Nişantaşı Üniversitesi oldu. Üniversite, tıp fakültesi için yıllık ücretini yüzde 159,7’lik dev zamla 1 milyon 439 bin TL’den 3 milyon 740 bin TL’ye çıkardı.

Ancak Nişantaşı Üniversitesi yüksek zam yapan tek üniversite olmadı. Beykent Üniversitesi, İç Mimarlık bölümü için yüzde 101,8’lik artışa gitti.

Buna göre 2025’te yıllık ücreti 1 milyon 7 bin 407 TL olan bölümün 2026-2027 akademik yılı için belirlenen ücreti 2 milyon 33 bin TL’yi buldu. Öte yandan Sabancı, Koç ve Acıbadem gibi köklü vakıf üniversitelerinde lisans ve tıp eğitimlerinin yıllık eğitim ücretleri 2 milyon TL ile 3,3 milyon TL bandına yükseldi.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ise İşletme bölümü fiyatı yüzde 91,1 zamlanarak 1,3 milyon TL’ye, Eczacılık bölümü ise yüzde 87,5 artışla 1,5 milyon TL’ye ulaştı.

Rakipleri Oxford ve Cambridge

Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin fiyatlarının Oxford ve Cambridge gibi dünyanın önde gelen üniversiteleriyle yarıştığı görüldü.

Oxford Üniversitesi'nde yıllık öğrenim ücretleri 37 bin 380 sterlin ile 62 bin 820 sterlin (yaklaşık 2,3-3,9 milyon TL) arasında değişirken, Cambridge Üniversitesi'nde ücretler 29 bin sterlinden (yaklaşık 1,8 milyon TL) başlıyor. Cambridge'de tıp eğitiminin yıllık ücreti ise 70 bin 554 sterlin (yaklaşık 4,4 milyon TL).