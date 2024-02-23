Vakıfbank, 'CDP İklim Değişikliği' notunu yükseltti

Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı’nda Global A Listesi’ne giren VakıfBank, “İklim Değişikliği” ve “Su Güvenliği” raporlarındaki notunu “Liderlik” seviyesine yükseltti.

Kurumsal stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördükleri sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde tüm faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini kaydeden VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “23 binden fazla şirketin bulunduğu ve uluslararası çapta en saygın yatırımcılara raporlama yapan CDP platformunun İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarındaki ‘Liderlik’ başarımızla, ‘sürdürülebilir bankacılık’ performansımızı ve hassasiyetimizi tüm paydaşlarımıza sunduk. İklim değişikliği ile mücadele konusundaki kazandığımız bu global liderlik statüsü, sürdürülebilirlik alanında uzun süredir yapmakta olduğumuz çalışmaların bir yansımasıdır” dedi.

Yaşanabilir bir dünya için sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Üstünsalih, açıklamalarına şöyle devam etti:

“İklim Değişikliği Programı’nda globalde 346 şirketin bulunduğu ‘Global A Liste’sinde’ yer almak bizim için gurur verici bir sonuç oldu. İklim Değişikliği Programı'ndaki bu üstün performansımızla; skorumuzu 2 basamak birden yükselterek A notuna (Liderlik) taşımış bulunmaktayız. ‘İklim Değişikliği’ eylem planlarımız kapsamında doğrudan ve dolaylı tüketimlerimizi yakından takip ediyor ve yönetiyoruz. Yaşanabilir bir dünya için çevresel etkilerimizi azaltıcı projeler geliştiriyoruz. Elektrik tüketimlerimizi yenilenebilir enerjiden sağlıyor; güneş enerji santrali ile tüketimimizi temiz enerjiden elde etmeyi hedefliyoruz. Çevreye duyarlı iklimlendirme, aydınlatma sistemleri ve enerji verimliliği projeleriyle çevresel etkilerimizi minimuma indiriyoruz. Tüm hizmet yerlerimizdeki operasyonlarımızda plastik tüketimini azaltıyor, yeni nesil teknolojiler ile kişi başı su tüketimimizi minimum seviyede tutarak doğal kaynaklarımızı korumaya özen gösteriyoruz. Sahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve Sıfır Atık Sertifikası ile çevre, enerji ve atık yönetimi performansımızın ISO standartlarında olduğumuzu kanıtlıyoruz.”

“VakıfBank, sürdürülebilirliğe olan bağlılığını tekrar kanıtladı”

2022 yılından itibaren su kaynaklarının kullanımı konusunda yatırımcılara şeffaf bir şekilde bilgi verilmesini sağlayan CDP Su Güvenliği Programına da katıldıklarının altını çizen Üstünsalih, “Bir önceki yıla göre bu programda da notumuzu iki basamak birden artırarak A- notu ile ‘Liderlik’ seviyesine yükseltmiş bulunmaktayız. Bu sonuçlar ile VakıfBank sürdürülebilirlik alanında, öncü bir kurum olduğunu, sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ve su kaynaklarının korunması konusuna verdiği önemi bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.

“Müşterilerine düşük karbonlu hizmet sunmaya devam edecek”

Çevreye duyarlı politikalar ile yarınların öncüsü olacaklarını vurgulayan Üstünsalih, açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Bankamız iklim krizi ile mücadele ve su güvenliği konularındaki bu başarısı ile sadece iş etkinliğine odaklanan bir kurum olmadığını göstermiştir. Aynı zamanda doğrudan ya da dolaylı iş süreçlerine çevresel ve sosyal faktörleri entegre ederek sürdürülebilir bir yaklaşıma sahip olduğunu göstermiştir. Paydaş tüm birimlerimizin uyumlu bir biçimde çalışması, sürdürülebilirliğin kurumsal ilkelerimize entegre edilmesi, üst yönetimimizde önemli kararların alınması, 2023 CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programı değerlendirmesinde yüksek performans gösterilmesine önemli katkı sağlamıştır. CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında lider olmamız, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı ve attığımız adımları teyit eder nitelikte. VakıfBank Sürdürülebilir Bankacılıkta öncü konumda olma hedefini sürdürmek için düşük karbonlu ekonomiyi destekleyerek müşterilerine düşük karbonlu ürün ve hizmet sunmaya devam edecektir.”

VakıfBank, 2023 yılının haziran ayında Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Targets initiative-SBTi) doğrudan, dolaylı ve kredi/yatırım faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı emisyonlarına ilişkin hedeflerini onaylatan ilk Türk bankası da olmuştur.