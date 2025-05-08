VakıfBank ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesine liderlik eden VakıfBank, 2025 yılının ilk çeyreğini güçlü bir performansla tamamladı. Banka, aktif büyüklüğünü yıllık bazda yüzde 38 artırarak 4,2 trilyon TL seviyesine çıkarırken, nakdi ve gayri nakdi kredilerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artırarak 3 trilyon TL sınırına yaklaştırdı. Toplam mevduatlarını yıllık yüzde 31 artışla 2,6 trilyon TL’nin üzerine çıkardı. Yılın ilk çeyreğinde Banka 20 milyar TL net kâr elde etti.

“2,2 trilyon TL’yi aşan kredi portföyüyle reel sektöre kesintisiz destek”

Nisan ayında Banka’nın 71. yaşını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladıklarını belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yılın ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinde “Küresel düzeyde artan belirsizliklere ve ekonomik risklere rağmen, Türkiye ekonomisi enflasyonla mücadelede kararlılıkla ilerlemekte ve dengelenme sürecini başarıyla sürdürüyor. VakıfBank olarak, her dönemde olduğu gibi, toplumun her kesiminin yanında yer alarak ülke ekonomisinin istikrarına ve büyümesine kesintisiz destek vermeye devam ediyoruz. 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre Bankamızın nakdi ve gayri nakdi kredileri yıllık yüzde 40 artarak 3 trilyon TL sınırına yaklaştı. Türkiye’nin ikinci büyük bankası olarak, selektif kredi politikamızla ihracatı, üretimi, yatırımı ve istihdamı önceliklendiriyoruz. Nakdi kredi portföyümüz yıllık yüzde 39 artışla 2 trilyon 241 milyar TL’ye ulaşırken, reel sektörün en güçlü finansal destekçilerinden biri olma konumumuzu sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

“En büyük tutarlı ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemine imza attı“

VakıfBank’ın 2025 yılında gerçekleştirdiği ilk uluslararası fonlama işlemine değinen Üstünsalih sözlerine “2025 yılında gerçekleştirdiğimiz 700 milyon dolarlık DPR seküritizasyon işlemiyle uluslararası piyasalardaki öncü konumumuzu bir kez daha güçlendirdik. İlk dört yılı anapara ödemesiz ve toplam 10 yıl vadeli olan bu işlem, kurumsal nitelikli yatırımcılarla yapılan en büyük ve en uzun vadeli DPR işlemi olması, Bankamızın uluslararası piyasalardaki güçlü duruşunu bir kez daha kanıtladı. Kaynak yapımızı çeşitlendirme ve uluslararası piyasalardan uzun vadeli, uygun maliyetli fonlama sağlama stratejimiz doğrultusunda, ülkemize yeni kaynaklar kazandırmaya istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz." diyerek devam etti.

“Vakıfbank, sürdürülebilirlikte güçlü adımlar atıyor”

Sürdürülebilirlik alanında hayata geçirilen organizasyonel değişikliklere dikkat çeken Üstünsalih, bu alandaki kararlılıklarını “VakıfBank olarak, 2024 yılında sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz organizasyonel yapılanmayla, sürdürülebilir bankacılık tarafında da yıla güçlü bir başlangıç yaptık. Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda geri dönüştürülmüş plastikten üretilen Recycle Kredi Kartı ile çevre dostu tüketimi teşvik ediyoruz. Dijital slip özelliği sayesinde kâğıt tüketimini azaltırken, mobil ve temassız ödeme çözümlerimizle dijital bankacılıkta hız ve güvenliği ön planda tutuyoruz. Sürdürülebilirliğe yönelik kararlılığımızı yalnızca ürün ve hizmetlerimizle değil, çevresel performansımızla da ortaya koyuyoruz. Bu doğrultuda, dünyanın en saygın çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2024 yılı değerlendirmelerinde, İklim Değişikliği programındaki ‘A’ notumuzu korurken, Su Güvenliği programındaki notumuzu bir basamak yükselterek ‘A’ seviyesine taşıdık. Böylece her iki alanda da Global A Listesi’nde yer alma başarısını gösterdik. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getiriyor, müşterilerimiz ve ülkemiz için uzun vadeli değer yaratmayı sürdürüyoruz.” sözleriyle anlattı.

VakıfBank’ın konsolide olmayan 31 Mart 2025 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri: