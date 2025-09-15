VakıfBank, tarihindeki ilk murabaha finansmanı işlemini tamamladı

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, yurt dışı fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi doğrultusunda tarihinde ilk kez murabaha finansmanı işlemi gerçekleştirdi. Söz konusu işlemle, banka hem kaynak yapısını genişletti hem de Türkiye ekonomisinin dış ticaret ve büyüme hedeflerine katkı sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye'nin risk primi ve derecelendirme notlarında iyileşmeler yaşanırken, değişen küresel finansal koşulların ve artan jeopolitik risklerin, bankacılık sektöründe uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş fonlama ihtiyacını her zamankinden daha belirgin hale getirdiğini belirtti.

Üstünsalih, bu çerçevede, İslami finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdikleri 500 milyon dolar tutarındaki, 5 yıl vadeli ve uygun maliyetli murabaha işleminin hem VakıfBank'a hem de Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Etkin bilanço yönetimi kapsamında, yurtdışı kaynak maliyetlerini en optimum seviyeye getirmeyi ve pasiflerinin ortalama vadesini daha da artırarak bilançolarını güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olarak, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumumuzu, çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısıyla devam ettirmenin stratejik öneminin farkındayız. Bu kapsamda, bankamız seçici kredi politikamız doğrultusunda, ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilerini desteklemeye devam edecektir."