VakıfBank'ta görev değişimi: Yeni genel müdür Osman Aslan oldu

Vakıfbank'taki üst düzey göre değişimi KAP'a bildirildi. KAP açıklamasında " Bankamızın 09 Nisan 2026 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bankamız Ana Sözleşmesi ilgili maddeleri gereği; Sn. Mustafa Saydam'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, Sn. Cemil Ragıp Ertem'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, Sn. Osman Arslan'ın Genel Müdür olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.