Vakıfbank'tan 1 milyar dolarlık borçlanma ihraç planı

Vakıfbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdiğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirileceğini duyurdu ve "1.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar sürdürülebilir tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir" denildi.

Vakıfbank'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Bankamız Yönetim Kurulunun 28 Ağustos 2023 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 1.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar sürdürülebilir tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.