Vakıflar Genel Müdürlüğü 78 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Kamu personeli alımlarını yakından takip edenler için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025 yılına ilişkin yeni alım ilanını duyurdu. Kurum, farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere toplam 78 personel istihdam edecek. Başvurular, 7 Mayıs’ta başladı ve 20 Mayıs 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere farklı branşlarda personel alımı yapacak.

Alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar şu şekilde belirlendi:

-Mühendis (Elektrik, İnşaat, Makine, Harita): 15 kişi

-Mimar: 5 kişi

-Müze Araştırmacısı: 1 kişi

-Sosyal Çalışmacı: 1 kişi

-Büro Personeli: 31 kişi

-Temizlik Personeli: 20 kişi

-Şoför: 2 kişi

-Aşçı: 3 kişi

Başvuruda bulunacak adaylarda aranan temel şartlar şunlar:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

-2024 yılı KPSS B grubu sınavına girmiş olmak,

İlgili kadro için belirlenen KPSS puan türünden yeterli puanı almış olmak.

Adaylar, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecekler.

Son başvuru tarihi 20 mayıs

Başvuru sonrası süreç, pozisyona göre farklılık gösterecek. Mühendis, mimar, müze araştırmacısı ve sosyal çalışmacı kadrolarına başvuran adaylar sözlü sınava alınacak. Büro personeli ve destek personeli (temizlik, şoför, aşçı) pozisyonlarında ise alımlar, doğrudan KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.Başvuru yapmayı düşünen adayların, 20 Mayıs 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kadro dağılımı ve detaylı başvuru şartları için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.