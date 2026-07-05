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Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı tutarını yükseltti

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar ile yetim ve öksüz çocuklara ödenen muhtaç aylığını yüzde 13,52 artırdı. Yeni düzenlemeyle aylık ödeme tutarı, 1 Temmuz'dan itibaren 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildi.

Haber Merkezi
AA
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Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı tutarını yükseltti
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Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yetim veya öksüz çocuklara ödenen muhtaç aylığı tutarı artırıldı.

VGM'nin X hesabından yapılan açıklamada, 9 bin 89 lira 11 kuruş olarak ödenen muhtaç aylığının yüzde 13,52 artırılarak 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildiği belirtildi.

Halihazırda 7 bin 23 vatandaşın yararlandığı hizmette yeni ödeme tutarı, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak.

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