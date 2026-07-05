Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı tutarını yükseltti
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar ile yetim ve öksüz çocuklara ödenen muhtaç aylığını yüzde 13,52 artırdı. Yeni düzenlemeyle aylık ödeme tutarı, 1 Temmuz'dan itibaren 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yetim veya öksüz çocuklara ödenen muhtaç aylığı tutarı artırıldı.
VGM'nin X hesabından yapılan açıklamada, 9 bin 89 lira 11 kuruş olarak ödenen muhtaç aylığının yüzde 13,52 artırılarak 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildiği belirtildi.
Halihazırda 7 bin 23 vatandaşın yararlandığı hizmette yeni ödeme tutarı, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak.
📢 MUHTAÇ AYLIĞI ARTIRILDI— VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@VakiflarGM) July 5, 2026
Genel Müdürlüğümüz tarafından %40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile yetim veya öksüz çocuklarımıza ödenen muhtaç aylığı tutarı güncellendi.
9.089,11 TL olarak ödenen muhtaç aylığı, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren… pic.twitter.com/3824ZfI5Hb