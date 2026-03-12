  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Vali Gül açıkladı: Öğrencilere 2 bin TL'lik kantin kart verilecek
Takip Et

Vali Gül açıkladı: Öğrencilere 2 bin TL'lik kantin kart verilecek

İstanbul'da okula giden çocuklara kantinde kullanılmak üzere her ay 2 bin liralık yardım yapılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vali Gül açıkladı: Öğrencilere 2 bin TL'lik kantin kart verilecek
Takip Et

İstanbul'da okuyan öğrencilere kantin kart yardımı geliyor. Açıklama İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapıldı. 

İlk defa bu yıl başlatacakları "Gönülden Bir Öğün Kartı" uygulamasına ilişkin bilgi veren Gül, "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz" açıklamasında bulundu. 

Kira desteği devam edecek

NTV'de yer alan habere göre Vali Gül, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceklerini belirtti. 

İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi.

Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfı'nın, Valiliğin bir vakfı olduğunu, bu vakıfla çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 12 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine indirim geldi: İşte 12 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi: Savaş, beklentileri nasıl etkiledi?Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi: Savaş, beklentileri nasıl etkiledi?Ekonomi
Emekli bayram ikramiyesi 2026: Kimler bayram ikramiyesi alacak? İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimiEmekli bayram ikramiyesi 2026: Kimler bayram ikramiyesi alacak? İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimiEkonomi
ABD’nin İran saldırılarının ilk 6 günlük maliyeti 11,3 milyar doları aştıABD’nin İran saldırılarının ilk 6 günlük maliyeti 11,3 milyar doları aştıKüresel Ekonomi

 