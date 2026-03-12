Vali Gül açıkladı: Öğrencilere 2 bin TL'lik kantin kart verilecek

İstanbul'da okuyan öğrencilere kantin kart yardımı geliyor. Açıklama İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapıldı.

İlk defa bu yıl başlatacakları "Gönülden Bir Öğün Kartı" uygulamasına ilişkin bilgi veren Gül, "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kira desteği devam edecek

NTV'de yer alan habere göre Vali Gül, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceklerini belirtti.

İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi.

Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfı'nın, Valiliğin bir vakfı olduğunu, bu vakıfla çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.