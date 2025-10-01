Van Gölü manzarası, bölgedeki konut talebini artırdı

Van Gölü, doğal güzelliğinin yanı sıra gayrimenkul piyasasına da hareketlilik kazandırıyor. Özelikle Edremit ve Gevaş ilçelerinde göl manzaralı arsa ve konut fiyatları son aylarda dikkat çekici şekilde yükseldi. Bölgede artan turizm yatırımları, sosyal projeler ve yazlık ev taleplerinin yanı sıra "Terörsüz Türkiye" süreciyle oluşan huzur ortamının da Van’ı daha cazip hale getirdiği ifade ediliyor.

"Van’a yatırım yapmak isteyenlerin sayısında ciddi bir artış söz konusu"

İHA muhabirine konuşan Tüm Emlak Danışmanları Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Orhan Özdek, Van’ın önünün açık olduğunu ve önümüzdeki süreçte şehre çok daha fazla yatırım yapılacağını belirtti. Bölge Temsilcisi Özdek, "Van son dönemde adeta kabuğunu kırarak önemli bir gelişim sürecine girmiş durumda. Şu anda genel itibarıyla Van’a yatırım yapmak isteyenlerin sayısında ciddi bir artış söz konusu. Gerek coğrafi konumu, gerek turizm potansiyeli, gerekse bölgesel avantajlarıyla Van’ın yükselişe geçtiğini görmekteyiz. Çevre illerden de yoğun ilgi gören Van, yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği şehirler arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz yılın arsa ve kira bedelleriyle kıyaslandığında bu yıl çok ciddi artışların yaşandığı dikkat çekiyor. Özellikle Edremit ve Tuşba ilçesinin Mollakasım bölgesi, yatırımcıların ve vatandaşların en fazla tercih ettiği yerler arasındadır. Bunun en önemli nedeni ise Van Gölü manzarasına sahip konutların sunduğu eşsiz yaşam alanları. İnsanların bu tercihlerinde haklı oldukları da açıkça görülüyor" dedi.

"Yaz döneminde vatandaşlar, rahat edebilecekleri ve göle nazır bölgeleri seçti"

Söz konusu bölgelerde mevcut yapılarda kira fiyatlarında da ciddi artışlar yaşandığını dile getiren Özdek, "Özellikle yaz döneminde vatandaşlar, rahat edebilecekleri ve göle nazır bölgeleri seçti. Bu durum arz ve talebi artırırken, her geçen gün müteahhitlerin bölgede yeni projeler için adım attıkları gözlemleniyor. Bölgede genellikle villa ve yazlık tarzı yapılar inşa ediliyor. Terörsüz Türkiye, bölgenin kalkınması anlamına gelmektedir. Van’ın geçmişte siyasi nedenlerden dolayı geri kaldığı bilinse de bugün için önünün açık olduğu, çok yönlü yatırımların geleceği ve ilin tabularını yıkarak müreffeh bir yapıya kavuşacağı öngörülüyor. Ancak bu süreçte mekânsal planlamanın da büyük önem taşıdığı belirtiliyor" diye konuştu.