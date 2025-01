Varlık Fonu sendikasyon kredisini yenilemeye hazırlanıyor

Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi kişilerin Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre, Türkiye Varlık Fonu mart ayında vadesi dolacak olan iki yıllık sendikasyon kredisini tamamen yenilemek istiyor.

Görüşmeler özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, TVF'nin 790 milyon Euro'nun tamamını çevirmek isteyerek olumlu ortamdan yararlanmak isteyenler arasında olduğunu söyledi. Bu kişilerden biri, anlaşmanın dolar cinsinden ek bir dilimi de içerebileceğini söyledi. 2023 kredisinden farklı olarak, bu kredinin teminatsız olacağını, başka bir deyişle Türk Hazinesi ve Maliye Bakanlığı tarafından garanti edilmeyeceğini söyledi.

Bu kişilerden birine göre, anlaşmanın koordinatörleri Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Emirates NBD ve First Abu Dhabi Bank PJSC. 2023 kredisi ICBC ve Emirates NBD tarafından koordine edilirken, ICBC aynı zamanda lider talep toplayıcı ve kıdemli lider düzenleyici olarak hareket ediyor.