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Varlık Fonu’ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırımcı turu

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Dubai ve Abu Dabi'de yatırımcılarla bir araya gelecek. TVF’nin görüşeceği yatırımcı kitlesi özellikle sabit getirili menkul kıymetler alanında yatırım yapan kesim olacak.

Haber Merkezi
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Varlık Fonu’ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırımcı turu
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Türkiye Varlık Fonu (TVF) 12-13 Eylül tarihlerinde Dubai ve Abu Dabi’de sabit getirili menkul kıymet yatırımcılarıyla yüz yüze görüşmeler düzenleyecek.

Bloomberg'in haberine göre, TVF, talep doğrultusunda sanal toplantılar da gerçekleştirmeyi değerlendirilecek.

Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi ile birlikte üst düzey bir heyet tarafından temsil edilecek.

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