Kredi kartı borcu 100 milyara dayandı: Market ve yemek harcamaları yüzde 56 arttı

Türkiye'de düşük gelirli vatandaşlar, artan gıda enflasyonu karşısında temel ihtiyaçlarını ancak kredi kartıyla karşılayabiliyor. Temmuz ayı verileri, bu acı tabloyu tüm çıplaklığıyla ortaya koydu:

Kartla yapılan market ve yemek harcamaları bir önceki yıla göre %56.25'lik şok bir artışla 529.8 milyar liraya fırladı. Nefes Gazetesi'nin haberine göre bu rakam, temmuz ayındaki toplam 1.8 trilyon liralık kredi kartı harcamalarının neredeyse %30'unu oluşturdu.

Daha da çarpıcı olan ise, kredi kartıyla yapılan toplam harcamalardaki yıllık %50.25'lik artış. Bu durum, hanelerin nakit akışının tamamen kredi kartına bağımlı hale geldiğini ve temel gıda ihtiyacının bile borçlanarak karşılandığını gösterdi.

Kredi kartıyla yapılan alışveriş tutarı bir yılda yüzde 61.79 arttı

Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre, temmuzda market ve alışveriş merkezlerinde kredi kartıyla yapılan alışveriş tutarı bir yılda yüzde 61.79 artarak, 199.5 milyar liradan, 322.8 milyar liraya yükseldi. Yemek alışverişi temmuzda bir önceki yıla göre yüzde 45.63 artarak 90.1 milyar liraya çıkarken, çeşitli gıda alışverişi de yüzde 50.46’lık yükselişle 77.6 milyar liradan 116.8 milyar lirayı buldu.

Kredi kartına yüklenen vatandaş, borcunu ödeyemedi

Vatandaş, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekse de ay sonunu getiremediği için vergiden, akaryakıta, sağlıktan giyime kadar birçok giderini kartla yapıyor.

Harcamaları için kredi kartına yüklenen vatandaş, borcunu ödeyemiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre, 23 Ağustos haftasında, bankaların takibe aldığı bireysel kredi kartı tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 artarak, 39.9 milyar liradan, 100.9 milyar liraya yükseldi.