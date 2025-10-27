Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Kredilerde takip artıyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Enflasyondaki yükseliş ve reel faizlerdeki negatif seyir vatandaşın kredi ve kredi kartlarına yönelmesine neden olmuştu. Faizlerdeki yüksek seyir sonrası da alım gücü düşen vatandaş, bireysel finansman ihtiyacını karşıladığı kredi ve kartlardaki borcunu ödemekte zorlanıyor.

Kısa süreli finansman ihtiyacını karşılamada önemli bir yeri olan kredili mevduat hesabındaki zirveyi Ekonomi Gazetesi’nden Şebnem Turhan yazmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bültenlerinden ekonomim.com’un derlediği verilere göre, takipteki krediler de tüm kredilerin içindeki payını artıyor.

2025 yılı başında takibe düşen kredilerin tüm krediler içindeki payı yüzde 1,84 olurken, 17 Ekim ile biten haftada bu oran yüzde 2,42 oldu.

Konut kredileri

Bireysel kredilerde de tablo değişmiyor.

Konut kredilerinde yılbaşından bu yana takibe düşenlerin oranı yüzde 0,14’ten 0,16’ya çıktı. 2024 yılı başından bu yana bakıldığındaysa yükseliş seyri daha net görülüyor.

Taşıt kredileri

Taşıt kredileri 2024 yılı başından bu yana önemli bir şekilde düşerken, 2025 yılı başından bu yana bireysel krediler içindeki payı da yüzde 3,69’dan yüzde 1,87’ye geriledi.

Taşıt kredilerinin takibe düşme oranı ise yılbaşında yüzde 0,42’den 17 Ekim haftasında yüzde 0,62’ye yükseldi. 2024 yılı başından bu yana ise bu orandaki yükseliş net görülüyor.

İhtiyaç kredileri

İhtiyaç kredilerindeyse tablo daha vahim. Yılbaşında bireysel kredilerin yüzde 70’ini oluşturan ihtiyaç kredileri, 17 Ekim haftasında payını yüzde74’e çıkarıyor.

Takibe düşenler ihtiyaç kredilerinde ise yılbaşında yüzde 4,10 olan kredilere oran 17 Ekim haftasında yüzde 5,26’ya çıkıyor. 2024 yılı başında ise bu oran yüzde 3 seviyesinde olmuştu.

Düzenleme gelecek mi?

27 Ekim tarihinde (bugün) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi’nden yapılan açıklamada, ise düzenleme sinyalleri görüldü. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Ayrıca banka dışı finansal kuruluşların son dönem büyüme trendlerinin finansal sektör üzerine etkilerine yönelik istişarelerde bulunulmuştur.”

Yapılandırma sonra erdi

BDDK, 10 Temmuz’da bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik yapılandırılma düzenlemesi açıklamıştı. Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erdi.