Vatandaş geçen hafta döviz sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 166 milyar 252,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Kasım ile sona eren haftada 165 milyar 732,20 milyon dolara geldi.

Yurt içi yerleşikleetkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 537 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları -728 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 19 milyon dolar artış göbsterdi.