Vatandaş kredi kartında sıkıştı: Borç sarmalı büyüyor

Geçim sıkıntısı derinleşiyor. Milyonlarca vatandaş, mutfak ve kira giderlerini karşılamakta zorlanırken, geçimlerini borçlanarak sağlamaya çalışıyor. Gelirleri her geçen gün eriyen vatandaşların borç ödeme kapasitesi de giderek azalıyor. Ocak-Kasım 2025 döneminde, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 282 bin 715 artışla 1 milyon 946 bini geçti. Takipteki kredi miktarı ise 9 Ocak 2026 itibarıyla 603 milyar liraya ulaştı.

Milyonlarca kişi aylık kredi kartı dönem borcunu ödemekte zorlanırken asgari tutarı ödeyenler artıyor. Ancak asgari ödeme, kredi kartını kullanmanın en pahalı yolu olarak tanımlanıyor. Ödenmeyen ana para biriktiği için borç, birkaç ay içinde katlanıyor. Kredi kartında yalnızca asgari tutarı ödemek, borç yükünü gizlice artırıyor ve finansal riskleri büyütüyor.

Vatandaş gecikme faizinden kurtulamıyor

Uzmanlar, bu alışkanlığın kredi notunu etkileyebileceği ve uzun vadede mali baskıyı artırabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca kredi kartında asgari tutarı ödeyince de vatandaş gecikme faizinden kurtulamıyor. Kredi kartı borcunda asgari tutarın ödenmesi halinde kalan dönem borcunun tutarına göre yüzde 3.25, yüzde 3.75 veya yüzde 4.25 oranında akdi faiz uygulanıyor. Örneğin 500 bin TL borcun asgarisini ödediğinizde, kalan tutar üzerinden aylık yüzde 4.80’ye varan azami gecikme faizi uygulanıyor. Borcu kapatmak yerine bu döngüde kalırsanız, 1 yılın sonunda bankaya yaklaşık 350 bin TL sadece faiz ve vergi ödemiş olursunuz. Ancak 500 bin TL’lik ana borcunuz olduğu gibi durur.

Üst üste iki kez asgari ödeme yapılmazsa kart geçici olarak kapatılabilir. Üç ay ödeme yapılmazsa yasal takip süreci başlıyor.

Bu durum vatandaşın hem kredi sicilini ağır şekilde zedeliyor hem de uzun vadeli finansal planlamayı bozuyor. Nefes'in haberine göre gecikme süresi, ödeme tarihinden sonraki gün sayısına göre belirleniyor. Kredi kartı gecikme faizi, her ay hesaplanır ve hesapta kalan bakiyenin üzerine ekleniyor.

Maaşınızın yüzde 25’ine haciz getirilebilir

Asgari ödeme tutarını ödememek belirli bir süre sonra bankaların yasal takip sürecini başlatmalarına yol açıyor. Uzmanlara göre, bu süreçte maaşınızın yüzde 25’ine haciz getirilebilir. Eğer kredi kartı limitiniz 50 bin TL’nin altındaysa asgari ödeme tutarı yüzde 20, 50 bin TL’nin üzerindeyse yüzde 40 olacak şekilde oran belirleniyor. Eğer 10 bin TL limitli bir kredi kartınız varsa ve dönem borcunuz 5 bin TL ise yüzde 20 asgari ödeme oranı ile ödemeniz gereken minimum borç yani asgari ödeme tutarınız 1.000 TL şeklinde hesaplanıyor.