Vatandaş ne KKM’den ne dolardan vazgeçti

İSTANBUL / EKONOMİ

Bankacılık sektöründeki regülasyonlar ile faiz üst sınırının kaldırılmasının etkisiyle hızla artan kur korumalı mevduat hesabı büyüklüğü geçen hafta itibariyle 100 milyar doların üzerine çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre 20 Nisan haftası itibariyle KKM hacmi 1 trilyon 979 milyar 792 milyon lira, 102 milyar 297 milyon dolara yükseldi. KKM devreye alındığından bu yana ilk kez 100 milyar dolar sınırın aştı. KKM’de hızlı yükseliş sürse de yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları da bayram haftasında hızlı arttı. Dolar/TL’de de serbest piyasa ve bankalar ile bankalararası piyasada fiyat makasının 1 liranın üzerine çıktığı geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış şekilde 1 milyar 908 milyon dolar büyüdü.

3.5 işlem gününde 89.2 milyar lira arttı

BDDK verilerine göre KKM 6 Ocak haftasındaki düşüşünün ardından 15 haftadır aralıksız yükselişini sürdürüyor. 15 haftada KKM hesaplarındaki artış 609 milyar 783 milyon lira yaşandı, 6 Ocak’ta KKM hesaplarının büyüklüğü 1 trilyon 370 milyon lira seviyesindeydi. KKM’de kısa bayram haftası olan geçen haftaki artış ise 89.2 milyar lira ile bir önceki hafta yaşanan 113.8 milyar liralık haftalık artışın ardından en yüksek ikinci rakam oldu.

Bankacılık sektörü her ayın son cuması hem yüzde 60 TL mevduat oranını yakalamak hem de yeni getirilen yüzde 5 TL dönüşüm hedefini tutturmak zorunda. Bu durum sektörün KKM’de çok daha iştahlı olmasına neden oluyor. Bankacılık sektörü özellikle faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından KKM hesapları için yüksek faiz artı prim uygulamasıyla mevduat yarışını sürdürüyor. Bu yarış KKM’nin hızlı artmasına neden olsa da döviz mevduatları da farklı bir seyir sürdürüyor.

Dolar cinsi döviz mevduatında 1 milyar doları aşan artış

Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistikleri yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatının yine kısa bayram haftasında parite etkisinden arındırılmış şekilde 1 milyar 908 milyon dolar yükseldiğini gösterdi. Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin toplamda dolar cinsi döviz mevduatındaki 1 milyar 59 milyon dolarlık artış dikkat çekti. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış şekilde 839 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatı ise parite etkisinden arındırılmış şekilde 1 milyar 69 milyon dolar yükseldi. Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin özellikle dolar cinsi döviz mevduatının daha hızlı arttığı ortaya çıktı. Dolar/TL geçen hafta 19.40 lira seviyesinde bankalararası piyasada işlem görse de serbest piyasa ve bankalardan satışta 20 liranın üzerinde satıldı.