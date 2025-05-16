Vatandaş saniyede 271 bin lira vergi ödedi, kamu saniyede 409 bin lira harcadı

ANKARA (EKONOMİ)

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, 2025’in ilk dört ayında vatandaşın ödediği vergiye dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu’nda vatandaşın ödediği vergi ile kamunun yaptığı harcamayı kıyaslayan Akay, “Yılın ilk dört ayında; vatandaşlarımız saniyede 271 bin, günde 23 milyar, ayda 1 trilyon lira vergi ödedi. Kamu ise saniyede 409 bin 887 lira, günde 35 milyar lira, ayda da 1 trilyon 62 milyar lira harcama yaptı” dedi.

“Bütçe disiplini kontrol dışına çıktı”

Nisan ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendiren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, ekonomi irtifa kaybederken iktidarın bu duruma seyirci kaldığını belirterek, “Ekonomi her geçen gün irtifa kaybediyor, bunun sorumlusu iktidar ise duruma seyirci kalıyor. İktidarı uyarıyoruz: Bütçe disiplini kontrol dışına çıktı. “Yılın ilk dört ayında kamu harcamaları 4 trilyon 249 milyar, kamu geliri ise 3 trilyon 364 milyar olarak gerçekleşti; bunun 2 trilyon 810 milyarı vergi geliri” dedi.

"Faiz gideri 724 milyar lira oldu”

Vatandaşın ödediği vergi ile kamunun yaptığı harcamayı kıyaslayan CHP’li Akay, “Vatandaşlarımız saniyede 271 bin, günde 23 milyar, ayda 1 trilyon lira yakın vergi ödedi. Kamu ise saniyede 409 bin 887 lira, günde 35 milyar lira, ayda da 1 trilyon 62 milyar lira harcama yapıyor. Faiz gideri 724 milyar oldu, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98 artış yaptı” dedi.

Akay, siyasi operasyonlara son verilerek vatandaşları rahatlatacak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Bir an önce rasyonel politikalara geçin, siyasi operasyonlara son verin, emekliyi, asgari ücretliyi, tüm çalışanları, çiftçiyi, esnafı, KOBİ'yi rahatlatacak uygulamaları hayata geçirin” diye konuştu.