Vatandaş yurt dışına kaçıyor: Yabancı yurt içinde daha az harcıyor

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantıdaki konuşmasında, en kritik değişimlerden biri olarak de harcama yönündeki sapmaya dikkat çekmişti.

Öncel, Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamaların Ocak-Nisan 2026’da 229 milyar lira gerilediğini, bu tutarın Ocak-Nisan 2025’te 284 milyar lira olduğunu vurguladı. Aynı dönemde yerli kart sahiplerinin yurtdışı harcamaları ise, 227 milyar liradan 341 milyar liraya yükseldiğini de açıkladı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yerli kartların yurt dışı kullanımı ve yabancı kartların yurt içi kullanımında artış sürüyor. Ancak değişimlerdeki oranlar Öncel’in söylediklerini teyit eder şekilde dikkat çekiyor.

Yabancı kartların yurt içindeki kullanımı ve yerli kartların yurt dışı kullanımındaki işlem başına düşen tutarda 2017 yılından bu yana pandemi dönemi ve mevsimsel değişimler dışında yükseliş seyrini koruyor. 2017 Ocak’ta yerli kartların yurt dışı kullanımında işlem başına tutar 204,7 TL olurken, 2026 Nisan’da 1.676,03 TL’ye çıkmış görünüyor. Aynı dönemde yabancı kartların yurt içindeki kullanımında işlem başına tutar 590,84 TL’den 3.980,85 TL’ye çıkmış durumda.

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Tablolar işlem adetleriyle birlikte bakıldığında değiştiği gibi oransal olarak bakıldığında da değişiyor. Yerli kartların yurt dışı harcamalarının, yabancı kartların yurt içindeki harcamalarına oranında, pandemi sürecindeki dip seviye, kur oynaklıkları süreçleri ve mevsimsel değişimlerin dışında vatandaşın yurt dışındaki harcamaları lehine bir artışla son yılların zirvesi görünüyor.

Yerli kartların yurt dışı kullanımına bakıldığında, işlem başına tutar ile işlem adetleri karşılaştırmasında sürekli bir yükseliş trendi görülüyor. Bu da yurt dışının daha çok tercih edildiği, harcamaların yurt dışına yöneldiğine dikkat çekiyor.

2023 sonrasında yükselişin hem tutarda hem de adette daha sert bir ivme izlediği dikkat çekiyor.

Yabancı kartlarda ise detaylarda durum değişiyor. İşlem adetlerinde mevsimsel değişimler net görülürken, son dönemdeki düşüş dikkat çekici boyutta oluyor. Pandemi sürecinde dip yapan işlem adetleri sonraki yıllarda yaz dönemlerinde önemli artışlar gösteriyor. Ancak 2025 yılında yaz döneminde de önceki 3 yıldaki yüksek hacim görülmüyor.

İşlem başına düşen tutarda da son zirve 2025 Şubat’ta izleniyor.

BMD Başkanı Sinan Öncel’in de belirttiği gibi Ocak-Nisan dönemine bakıldığında, 2026 yılının ilk 4 ayındaki toplam alışveriş ve nakit çekme tutarı 2023 ve 2024’ün gerisinde kalırken, toplam işlem tutarı da 2024’ün gerisinde kalmış görünüyor. İşlem başına harcama tutarı da geçen yıla göre düşmüş olarak hesaplanıyor.

Kart kullanımları takip edildiğinde, vatandaşın yurt dışına yöneldiği, yabancıların da son dönemde daha az harcama yaptığı görülüyor.