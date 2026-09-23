Vatandaşın altın tercihi arttı, konut geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Hanehalkı Beklenti Anketi'ne göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi eylül ayında bir önceki aya göre 0,02 puan artarak yüzde 45,60 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon beklentisi demografik kırılımlara göre incelendiğinde, erkeklerde beklenti ağustosta yüzde 44,2 iken eylülde yüzde 44,6'ya yükselirken, kadınlarda yüzde 47,4'ten yüzde 47,0'ye geriledi. Yaş gruplarına göre 18-39 yaş aralığında beklenti yüzde 43,9'dan yüzde 44,1'e yükselirken, 40-54 yaş grubunda yüzde 45,7'den yüzde 45,3'e geriledi, 55 yaş ve üzerinde ise yüzde 48,1'den yüzde 48,3'e çıktı. Gelir gruplarında asgari ücret ve altı gelire sahip katılımcıların beklentisi yüzde 48,3'ten yüzde 49,4'e yükselirken, bir ile iki asgari ücret arasında gelire sahip olanlarda yüzde 46,1'den yüzde 45,3'e geriledi, iki asgari ücret ve üzerinde gelire sahip olanlarda ise yüzde 43,5'ten yüzde 43,7'ye çıktı. Eğitim düzeyine göre ilkokul ve altı eğitimlilerde beklenti yüzde 46,7'den yüzde 48,6'ya yükselirken, ortaokul ve lise mezunlarında yüzde 46,7'den yüzde 45,5'e geriledi, yükseköğretim mezunlarında ise yüzde 43,3'ten yüzde 43,5'e çıktı.

Gıda ile yakıt ve enerji öne çıktı

Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu. İlgili sorularda katılımcılar en fazla iki seçenek seçebiliyor. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 37,8 oldu. Yakıt ve enerjiyi en çok artan grup olarak değerlendirenlerin oranı ise ağustosta yüzde 33,6 iken eylülde yüzde 36,2'ye yükseldi. Otel, lokanta gibi hizmetleri en çok artan grup olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 3,2'den yüzde 2,6'ya, kiraları en çok artan grup olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 14,8'den yüzde 14,1'e, beyaz eşya ve otomobil gibi dayanıklı tüketim mallarını en çok artan grup olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 4,0'tan yüzde 3,5'e geriledi. Eğitimi en çok artan grup olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 4,9'dan yüzde 5,5'e yükseldi.

Gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını bekledikleri gruplara ilişkin değerlendirmede ise gıdayı ilk sırada gösterenlerin oranı yüzde 36,6'dan yüzde 36,7'ye, yakıt ve enerjiyi gösterenlerin oranı yüzde 32,2'den yüzde 34,7'ye yükseldi. Otel, lokanta gibi hizmetleri gösterenlerin oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,0'a, kiraları gösterenlerin oranı yüzde 16,5'ten yüzde 14,6'ya, dayanıklı tüketim mallarını gösterenlerin oranı yüzde 5,7'den yüzde 5,1'e geriledi. Eğitimi gösterenlerin oranı ise yüzde 5,4'ten yüzde 5,7'ye yükseldi.

Konut fiyatı beklentisi geriledi

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,44 puan azalarak yüzde 30,69 oldu. Demografik kırılımlara göre konut fiyat beklentisi erkeklerde yüzde 30,4'ten yüzde 29,6'ya, kadınlarda yüzde 34,5'ten yüzde 32,0'ye geriledi. Yaş gruplarında 18-39 yaş aralığında beklenti yüzde 31,5'ten yüzde 30,8'e, 40-54 yaş grubunda yüzde 32,0'den yüzde 29,9'a, 55 yaş ve üzerinde yüzde 33,3'ten yüzde 31,5'e düştü. Gelir gruplarına göre asgari ücret ve altı gelirlilerde beklenti yüzde 34,0'tan yüzde 32,9'a, bir ile iki asgari ücret arasında gelirlilerde yüzde 32,9'dan yüzde 31,1'e, iki asgari ücret ve üzerinde gelirlilerde yüzde 30,3'ten yüzde 29,1'e geriledi. Eğitim düzeyine göre ilkokul ve altı eğitimlilerde beklenti yüzde 34,3'ten yüzde 31,9'a, ortaokul ve lise mezunlarında yüzde 32,1'den yüzde 30,6'ya, yükseköğretim mezunlarında ise yüzde 30,5'ten yüzde 29,9'a indi.

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 55,90 TL

12 ay sonrası ABD doları kuru beklentisi bir önceki aya göre 1,43 TL artarak 55,90 TL olarak gerçekleşti. Demografik kırılımlara göre kur beklentisi erkeklerde 55,4 TL'den 56,8 TL'ye, kadınlarda 53,2 TL'den 54,7 TL'ye yükseldi. Yaş gruplarında 18-39 yaş aralığında beklenti 53,7 TL'den 55,2 TL'ye, 40-54 yaş grubunda 54,7 TL'den 56,1 TL'ye, 55 yaş ve üzerinde 55,4 TL'den 56,7 TL'ye çıktı. Gelir gruplarına göre asgari ücret ve altı gelirlilerde beklenti 54,1 TL'den 55,3 TL'ye, bir ile iki asgari ücret arasında gelirlilerde 54,6 TL'den 55,8 TL'ye, iki asgari ücret ve üzerinde gelirlilerde 54,6 TL'den 56,3 TL'ye yükseldi. Eğitim düzeyine göre ilkokul ve altı eğitimlilerde beklenti 54,3 TL'den 55,6 TL'ye, ortaokul ve lise mezunlarında 54,3 TL'den 55,9 TL'ye, yükseköğretim mezunlarında 54,8 TL'den 56,2 TL'ye yükseldi.

Altın yatırım tercihinde ilk sırada

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 43,0 oldu. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı ise bir önceki aya göre 3,5 puan azalarak yüzde 33,6 olarak gerçekleşti. Vadeli mevduata yatırım yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 7,1'den yüzde 7,3'e, döviz alacağını belirtenlerin oranı yüzde 2,8'den yüzde 4,2'ye, borsada değerlendireceğini söyleyenlerin oranı yüzde 2,4'ten yüzde 3,2'ye, TL'ye dayalı yatırım fonu alacağını söyleyenlerin oranı yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e yükseldi. Araba alacağını belirtenlerin oranı yüzde 4,1'den yüzde 3,5'e, beyaz eşya ve mobilya gibi dayanıklı tüketim malı alacağını belirtenlerin oranı yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye geriledi. Dövize dayalı yatırım fonu alacağını belirtenlerin oranı yüzde 1,6'da değişmeden kaldı.