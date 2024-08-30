Vatandaş bankalara 717,6 milyar TL faiz ödedi!

Kredi kartı borçları ve bankaların faiz gelirlerindeki artış yüksek oldu. Bireysel kredi borçları bir yılda yüzde 24,4 oranında artarken, kredi kartı borçları da yüzde 80,3 oranında yükseldi.

Birgün’den Havva Gümüşkaya haberine göre, bankaların faiz gelirleri 2 trilyon 31 milyar 982 milyon TL olurken, bunun 717,6 milyar TL’sini bireysel borçlar oluşturdu.

Taksitsiz kredi kartı borçları olan market, sağlık ve temel ihtiyaç gibi alanlardaki harcamalar hızla arttı. Bankaların, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarından elde ettiği faiz geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193,9 oranında artışla 717,6 milyar TL'ye ulaştı.

Takipteki alacaklar da arttı

Kredilerin takibe dönüşüm oranı da yükselerek, vatandaşın borcunu ödemekte ve bankaların alacaklarını tahsil etmekte zorlandığına işaret etti.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 1,60 olan takibe düşme oranı temmuz ayında yüzde 1,68'e çıkarken, takipteki alacaklardan alınan faiz yüzde 147,5 oranında artışla 22 milyar 630 milyon TL’ye ulaştı.

BDDK verilerine göre, temmuzda bireysel kredi borçlarının tutarı bir yılda yüzde 24,4 oranında artışla 1 trilyon 760 milyon 278 milyon TL oldu.

Kredi kartı borçlarında artış bireysel kredi borçlarındaki artışın üzerine çıktı

Kredi kartından kaynaklanan borçların tutarı yüzde 80,3 oranında artışla 1 trilyon 545 milyar 480 milyon TL oldu. Bu tutarın 1 trilyon 16 milyar TL’sini taksitsiz kredi kartı borçları oluşturdu. Market, sağlık ve temel ihtiyaç harcamaları için kullanılan taksitsiz ödemeler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,5 oranında arttı.

Yüksek enflasyonla mücadelede sadece para politikasının kullanılması, faizlerin yüksek kalmasına yol açarken, iç talebin düşürülmesinde krediler ve kredi kartları yakından izleniyor. Vatandaşların alım gücündeki düşüş borçlanmayı artırırken, uzmanlar bunun sonuçlarının ciddi etkiler yaratabileceğine işaret ediyor.